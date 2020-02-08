Son günlerde yaygınlaştığı söylenen uyuzu tedavi eden bitkisel yöntemler, şöyle sıralanıyor:

BEYAZ SİRKE: Uyuzdan nasıl kurtulunur sorusunun yanıtlarından biri de beyaz sirkedir. Beyaz sirke cildin pH dengesini değiştirir ve bu değişiklik uyuz parazitlerini anında etkisiz hale getirir. Bir su bardağı beyaz sirke ile yine aynı oranda suyu homojen bir hale gelene kadar karıştırın. Bir pamuk parçasını bu karışım ile ıslatarak 5 dakika kadar hastalıklı bölgede tutun. Parazitleri tamamen yok etmek için bu yöntemi 10-15 gün boyunca günde üç kez tekrarlayın.

TUZ: Su içerisinde erittiğimiz tuz ile banyo yapmak uyuz tedavisinde etkili bir yöntemdir.

ÇAY AĞACI YAĞI: Antiparazitik, antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir. Bu sayede derinin altında yaşamını sürdüren parazitlerin yaşam alanlarını bitirir. Bir yemek kaşığı çay ağacı yağı ile bir yemek kaşığı zeytinyağını karıştırarak etkilenmiş bölgeye günde iki kez sürülmelidir.

ALOE VERA JEL: Uyuz hastalığında etkili olan aloe vera jel, cilt hastalıklarını tedavi eder. Aloe vera yaprağından çıkarılan jel, uyuz olan bölgeye sürülmesi, tedavi sürecine yardımcı ol.