Kış aylarının en lezzetli çorbalarından tarhana, bolca vitamin ve mineral içeriyor. A, B ve C vitamini ile bol fosfor, iyot, silis ve kükürt barındırıyor. Vücuttaki fazla tuzu atan tarhana, pankreası çalıştırarak insülini dengeliyor. Kandaki şeker seviyesini destekliyor. Tok tutarak kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Antioksidan etkisiyle kanserden koruyan tarhana, bağırsakları temizliyor. Kolesterolü ve tansiyonu dengeliy