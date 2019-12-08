Kokusuyla bile enerji veren portakal, kış aylarında en sevilen meyvelerin başında geliyor. İçerdiği bol C vitamini ve lif sayesinde dertlere deva oluyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
Düzenli tüketildiğinde bağırsak florasını destekler. Kabızlığı önler.
Böbrekleri güçlendirir. Kum ve taş oluşumu riskini azaltır.
Eklemleri ve kemikleri güçlendirir. Romatizma ağrılarını dindirir.
Metabolizmayı hızlandırır.
Öksürüğü keser.
Kırışıklığı önler.
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