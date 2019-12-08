Rengine bak şifayı kap! Hangi renk gıdalar hangi hastalıklara iyi geliyor? İşte cevabı...

Güçlü bir beden için ne yediğimiz önem taşıyor. Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Merve İşeri Uzunoğlu, hangi renk gıdaların hangi hastalıklara iyi geldiğini açıklıyor:

Domates, çilek gibi kırmızı meyve sebzeler A ve C vitamini ile antioksidan kaynağıdır.

Sarı ve turuncular göz sağlığını korumaya yardımcıdır.

Beyaz renkli mantar, muz, soğan kalbi korur.

Yeşil renkliler kemik ve diş yapısını destekler.

Yaban mersini, siyah üzüm ve karadut idrar yolları sağlığını destekler, hafızayı güçlendirir.