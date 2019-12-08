Bugünkü
Takvim

Rengine bak şifayı kap! Hangi renk gıdalar hangi hastalıklara iyi geliyor? İşte cevabı...

Güçlü bir beden için ne yediğimiz önem taşıyor. Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. , hangi renk gıdaların hangi hastalıklara iyi geldiğini açıklıyor...

Rengine bak şifayı kap

Güçlü bir beden için ne yediğimiz önem taşıyor. Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. , hangi renk gıdaların hangi hastalıklara iyi geldiğini açıklıyor:

Domates, çilek gibi kırmızı meyve sebzeler A ve C vitamini ile antioksidan kaynağıdır.
Sarı ve turuncular göz sağlığını korumaya yardımcıdır.
Beyaz renkli mantar, muz, soğan kalbi korur.
Yeşil renkliler kemik ve diş yapısını destekler.
Yaban mersini, siyah üzüm ve karadut idrar yolları sağlığını destekler, hafızayı güçlendirir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriRengine bak şifayı kap! Hangi renk gıdalar hangi hastalıklara iyi geliyor? İşte cevabı...
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri