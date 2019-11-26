Acımsı aroması ile ağızları tatlandıran roka, aşk hayatını renklendiriyor. Afrodizyak etkisiyle, libidoyu yükseltiyor. Çiftlerde cinsel soğukluğu bitiriyor. Cinsel gücü ve cinsel isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Akciğer ve bağırsak kanserinden korur.
Kemikleri güçlendirir.
Gözlere kuvvet verir.
Kilo vermeye yardımcı olur.
Kan şekerini dengeler.
Kalbi güçlendirir.
Sindirimi çalıştırır.
Cildi gençleştirir.
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