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Aşksın ! etkisiyle libidoyu yükseltiyor...

Acımsı aroması ile ağızları tatlandıran , aşk hayatını renklendiriyor. etkisiyle, libidoyu yükseltiyor. Çiftlerde cinsel soğukluğu bitiriyor. Cinsel gücü ve cinsel isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor...

Aşksın roka!

Acımsı aroması ile ağızları tatlandıran roka, aşk hayatını renklendiriyor. etkisiyle, libidoyu yükseltiyor. Çiftlerde cinsel soğukluğu bitiriyor. Cinsel gücü ve cinsel isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Akciğer ve bağırsak kanserinden korur.
Kemikleri güçlendirir.
Gözlere kuvvet verir.
Kilo vermeye yardımcı olur.
Kan şekerini dengeler.
Kalbi güçlendirir.
Sindirimi çalıştırır.
Cildi gençleştirir.

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