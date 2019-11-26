Acımsı aroması ile ağızları tatlandıran roka, aşk hayatını renklendiriyor. Afrodizyak etkisiyle, libidoyu yükseltiyor. Çiftlerde cinsel soğukluğu bitiriyor. Cinsel gücü ve cinsel isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Akciğer ve bağırsak kanserinden korur.

Kemikleri güçlendirir.

Gözlere kuvvet verir.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Kan şekerini dengeler.

Kalbi güçlendirir.

Sindirimi çalıştırır.

Cildi gençleştirir.