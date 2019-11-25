Anne sütü obeziteden korur

Bebeğin gelişiminde önem taşıyan anne sütü, obeziteyi de önlüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, anne sütü ile beslenen bebeklerin ileri yaşlarda obeziteye yakalanma olasılığının düşük olduğunu söylüyor. Anne sütünün kanserden de koruduğunu da sözlerine ekliyor.
- Sağlık
- 25.11.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.