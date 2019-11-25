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obeziteden korur

Bebeğin gelişiminde önem taşıyan , obeziteyi de önlüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. , anne sütü ile beslenen bebeklerin ileri yaşlarda obeziteye yakalanma olasılığının düşük olduğunu söylüyor. Anne sütünün kanserden de koruduğunu da sözlerine ekliyor.

Anne sütü obeziteden korur
Bebeğin gelişiminde önem taşıyan , obeziteyi de önlüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. , anne sütü ile beslenen bebeklerin ileri yaşlarda obeziteye yakalanma olasılığının düşük olduğunu söylüyor. Anne sütünün kanserden de koruduğunu da sözlerine ekliyor.

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