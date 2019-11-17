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aşk hayatında mutluluk veriyor! nelerdir?

Bolca kalsiyum, demir, A, B ve C vitaminleri içeren sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Mide ve karaciğeri güçlendiren şalgam suyu, kemik ve dişleri güçlendiriyor. Afrodizyak etkisiyle aşk hayatında mutluluk veriyor. Kalp ve göz sağlığını koruyor. Kolesterolü düşürüyor, romatizma ağrılarını dindiriyor.

Şalgam mucize
Bolca kalsiyum, demir, A, B ve C vitaminleri içeren sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Mide ve karaciğeri güçlendiren şalgam suyu, kemik ve dişleri güçlendiriyor. Afrodizyak etkisiyle aşk hayatında mutluluk veriyor. Kalp ve göz sağlığını koruyor. Kolesterolü düşürüyor, romatizma ağrılarını dindiriyor.

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