Bolca kalsiyum, demir, A, B ve C vitaminleri içeren şalgam sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Mide ve karaciğeri güçlendiren şalgam suyu, kemik ve dişleri güçlendiriyor. Afrodizyak etkisiyle aşk hayatında mutluluk veriyor. Kalp ve göz sağlığını koruyor. Kolesterolü düşürüyor, romatizma ağrılarını dindiriyor.
- Sağlık
- 17.11.2019
- Gazete
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