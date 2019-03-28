Obezite reflüye davetiye

Ülkemizde en sık görülen mide hastalıklarının başında reflü geliyor. Mide içeriğinin rahatsız edici bir biçimde yemek borusuna doğru kaçmasıyla oluşan bu hastalık her 5 kişiden birinde görülüyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğr. Gör. Ekrem Aslan, reflü hastalığında şikayetleri azaltacak önerilerini sıralıyor...
BAHARATLI YEMEYİN
Beslenmenin önemine dikkat çeken Öğr. Gör. Ekrem Aslan, yatmadan üç saat önce yemek yenilmemesini söylüyor. Fazla kilo da bu hastalığın şikayetlerini tetikliyor. Karın bölgesinde yağlanmaya neden olan obezite, mideyi de rahatsız ediyor. Lifli gıdaların tüketilmesi reflü ataklarını azaltıyor. Kafeinli içecekler, baharatlı gıdalar, gazlı içecekler ve çikolatadan uzak durmak gerekiyor. Haftada birden fazla reflü atağı olanların endoskopi yaptırması gerekiyor.
BAHARATLI YEMEYİN
Beslenmenin önemine dikkat çeken Öğr. Gör. Ekrem Aslan, yatmadan üç saat önce yemek yenilmemesini söylüyor. Fazla kilo da bu hastalığın şikayetlerini tetikliyor. Karın bölgesinde yağlanmaya neden olan obezite, mideyi de rahatsız ediyor. Lifli gıdaların tüketilmesi reflü ataklarını azaltıyor. Kafeinli içecekler, baharatlı gıdalar, gazlı içecekler ve çikolatadan uzak durmak gerekiyor. Haftada birden fazla reflü atağı olanların endoskopi yaptırması gerekiyor.
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