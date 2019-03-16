Ağız kokusunun çözümü kereviz

Sosyal hayatı olumsuz etkileyen ağız kokusundan korunmada, bazı besinler ilaç etkisi gösteriyor. Uzmanlar ağız kokusunu azaltan besinleri sıralıyor:
MAYDANOZ: Kötü ağız kokusunu azaltır. Dişleri korur.
YOĞURT: Diş çürüklerini ve ağız kokusunu önler.
YEŞİL ÇAY: Kokuya neden olan bakterilerle savaşır.
KİVİ: Dişetlerini korur. Ağız kokusu oluşumunu engeller.
KEREVİZ: Dişleri güçlendirir. Kokuyu azaltır.
KARANFİL: Güçlü bir dezenfektandır. Ağız kokusunu keser.
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