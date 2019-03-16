Ağız kokusunun çözümü kereviz

Sosyal hayatı olumsuz etkileyen ağız kokusundan korunmada, bazı besinler ilaç etkisi gösteriyor. Uzmanlar ağız kokusunu azaltan besinleri sıralıyor:



MAYDANOZ: Kötü ağız kokusunu azaltır. Dişleri korur.

YOĞURT: Diş çürüklerini ve ağız kokusunu önler.

YEŞİL ÇAY: Kokuya neden olan bakterilerle savaşır.

KİVİ: Dişetlerini korur. Ağız kokusu oluşumunu engeller.

KEREVİZ: Dişleri güçlendirir. Kokuyu azaltır.

KARANFİL: Güçlü bir dezenfektandır. Ağız kokusunu keser.