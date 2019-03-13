Zatürrenin şifası bitkilerde! Zatürreye karaturp mucizesi

hastalıkların şifası, doğada saklıydı. Uzman Eczacı ve Dilbilimci Anooshirvan Miandji, hastalıkları tedavi etmede bitkilerin gücünü açıkladı. Bitkilerin iyileştirici gücünü 'Tıbbi Bitkiler Atlası' kitabında toplayan Anooshirvan Miandji, hayatımızı tehdit eden hastalıkların bitkilerden gelen şifasını sıraladı:ve soğuk algınlığının ilerlemesiyle görülen zatürre, hayatı tehdit ediyor. Tedavisinde bitkisel ilaçlar etkili oluyor...Akciğerlere giden sıvıların dolaşımını uyarır.. Yakı şeklindegerekir.Zatürre belirtilerini azaltır ve iyileştirir. Suyunun, 1-2 yemek kaşığı içmesi önerilir.Balgam söktürücüdür.günde 1-2 kere taze ezilmiş meyvesi demlenir ve içilir.