Zatürrenin şifası bitkilerde! Zatürreye karaturp mucizesi

Tüm hastalıkların şifası, doğada saklıydı. Uzman Eczacı ve Dilbilimci Anooshirvan Miandji, hastalıkları tedavi etmede bitkilerin gücünü açıkladı. Bitkilerin iyileştirici gücünü 'Tıbbi Bitkiler Atlası' kitabında toplayan Anooshirvan Miandji, hayatımızı tehdit eden hastalıkların bitkilerden gelen şifasını sıraladı:
HARDAL NEFES AÇAR!
Grip ve soğuk algınlığının ilerlemesiyle görülen zatürre, hayatı tehdit ediyor. Tedavisinde bitkisel ilaçlar etkili oluyor...
Beyaz hardal tohumu: Akciğerlere giden sıvıların dolaşımını uyarır. Balgam söktürücüdür. Yakı şeklinde günde iki kez uygulamak gerekir. Karaturp: Zatürre belirtilerini azaltır ve iyileştirir. Suyunun günde 3 kere, 1-2 yemek kaşığı içmesi önerilir.
Rezene meyvesi: Balgam söktürücüdür. Çayı için günde 1-2 kere taze ezilmiş meyvesi demlenir ve içilir.
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