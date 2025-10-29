Yerli Otomobilde Büyük Fırsat! Togg’da Ekim Ayına Özel 0 Faizli Kredi Kampanyası

12 ay vadede yüzde 0 faiz avantajının yer aldığı kampanyada, bireysel kullanıcılar 663 bin TL, kurumsal kullanıcılar ise 613 bin TL peşinatla Togg sahibi olabilecek.

T10F 4More:

700 bin TL kredi

12 ay vade – %0 faiz

Aylık taksit: 58.334 TL

1,5 milyon TL kredi

36 ay vade – %2,69 faiz

Aylık taksit: 73.895 TL

Kurumsal kullanıcılar için ayrıca 1 milyon 750 bin TL kredi seçeneği bulunuyor.

48 ay vadede %2,80 faiz oranıyla aylık 68.525 TL taksitle araç sahibi olmak mümkün.

T10X MODELLERİNDE ÖDEME PLANI

T10X V2: