Yerli Otomobilde Büyük Fırsat! Togg’da Ekim Ayına Özel 0 Faizli Kredi Kampanyası

12 ay vadede yüzde 0 faiz avantajının yer aldığı kampanyada, bireysel kullanıcılar 663 bin TL, kurumsal kullanıcılar ise 613 bin TL peşinatla Togg sahibi olabilecek.
T10F MODELLERİNDE KREDİ SEÇENEKLERİ
T10F V2:
-
700 bin TL kredi
12 ay vade – %0 faiz
Aylık taksit: 58.334 TL
-
1 milyon TL kredi
48 ay vade – %2,68 faiz
Aylık taksit: 43.185 TL
-
1,7 milyon TL kredi
48 ay vade – %2,73 faiz
Aylık taksit: 74.256 TL
T10F 4More:
-
700 bin TL kredi
12 ay vade – %0 faiz
Aylık taksit: 58.334 TL
-
1,5 milyon TL kredi
36 ay vade – %2,69 faiz
Aylık taksit: 73.895 TL
Kurumsal kullanıcılar için ayrıca 1 milyon 750 bin TL kredi seçeneği bulunuyor.
48 ay vadede %2,80 faiz oranıyla aylık 68.525 TL taksitle araç sahibi olmak mümkün.
T10X MODELLERİNDE ÖDEME PLANI
T10X V2:
-
700 bin TL kredi
12 ay vade – %0 faiz
Aylık taksit: 58.334 TL
-
1 milyon TL kredi
48 ay vade – %2,68 faiz
Aylık taksit: 43.185 TL
-
1,7 milyon TL kredi
48 ay vade – %2,73 faiz
Aylık taksit: 74.256 TL