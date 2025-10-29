PODCAST CANLI YAYIN

Yerli Otomobilde Büyük Fırsat! Togg’da Ekim Ayına Özel 0 Faizli Kredi Kampanyası

Togg, ekim ayına özel başlattığı kredi kampanyasında sona yaklaşıyor. Türkiye’nin yerli ve tamamen elektrikli otomobili için sunulan fırsat kapsamında, düşük peşinat ve faizsiz kredi seçeneğiyle T10X ve T10F modellerine erişim kolaylaşıyor.

12 ay vadede yüzde 0 faiz avantajının yer aldığı kampanyada, bireysel kullanıcılar 663 bin TL, kurumsal kullanıcılar ise 613 bin TL peşinatla Togg sahibi olabilecek.

T10F MODELLERİNDE KREDİ SEÇENEKLERİ

T10F V2:

  • 700 bin TL kredi
    12 ay vade – %0 faiz
    Aylık taksit: 58.334 TL

  • 1 milyon TL kredi
    48 ay vade – %2,68 faiz
    Aylık taksit: 43.185 TL

  • 1,7 milyon TL kredi
    48 ay vade – %2,73 faiz
    Aylık taksit: 74.256 TL

T10F 4More:

  • 700 bin TL kredi
    12 ay vade – %0 faiz
    Aylık taksit: 58.334 TL

  • 1,5 milyon TL kredi
    36 ay vade – %2,69 faiz
    Aylık taksit: 73.895 TL

Kurumsal kullanıcılar için ayrıca 1 milyon 750 bin TL kredi seçeneği bulunuyor.
48 ay vadede %2,80 faiz oranıyla aylık 68.525 TL taksitle araç sahibi olmak mümkün.

T10X MODELLERİNDE ÖDEME PLANI

T10X V2:

  • 700 bin TL kredi
    12 ay vade – %0 faiz
    Aylık taksit: 58.334 TL

  • 1 milyon TL kredi
    48 ay vade – %2,68 faiz
    Aylık taksit: 43.185 TL

  • 1,7 milyon TL kredi
    48 ay vade – %2,73 faiz
    Aylık taksit: 74.256 TL

T10X 4More:

  • 700 bin TL kredi
    12 ay vade – %0 faiz
    Aylık taksit: 58.334 TL

  • 1,5 milyon TL kredi
    36 ay vade – %2,69 faiz
    Aylık taksit: 73.895 TL

Kurumsal kullanıcılar, 1 milyon 750 bin TL kredi ile aynı koşullarda T10X V2 veya T10X 4More modellerini tercih edebiliyor.

TOGG GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

  • T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.862.000 TL

  • T10X V1 RWD Uzun Menzil: 2.172.000 TL

  • T10X V2 RWD Uzun Menzil: 2.363.000 TL

  • T10X V2 4More Obsidiyen: 3.133.641 TL

  • T10F V1 RWD Standart Menzil: 1.878.000 TL

  • T10F V1 RWD Uzun Menzil: 2.188.000 TL

  • T10F V2 RWD Uzun Menzil: 2.363.000 TL

  • T10F V2 4More: 3.133.641 TL

Peşinatlar belli oldu

Kampanya kapsamında:

  • Kurumsal kullanıcılar: 613 bin TL peşinat

  • Bireysel kullanıcılar: 663 bin TL peşinat

ödeyerek Togg sahibi olabiliyor. Kalan tutar, seçilen kredi planına göre 48 aya kadar vadelendirilebiliyor.

