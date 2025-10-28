PODCAST CANLI YAYIN

2025’in en büyük otomobil kampanyası! Qashqai ve Courier için şok indirimler açıklandı

Otomobil hayali kuranlara sevindiren haber geldi. Nissan Qashqai ve Ford Tourneo Courier modellerinde yıl sonu kampanyaları tüm dengeleri değiştirdi. Türkiye'de en çok tercih edilen SUV'lardan biri olan Qashqai'nin yarı hibrit versiyonu için fiyatın 2 milyon TL'nin altına düştüğü belirtilirken, ailelerin gözdesi Tourneo Courier ise adeta Doblo fiyatlarıyla yarışıyor.

Otomotiv sektöründe 2025'in en büyük indirim fırsatları ortaya çıktı. Nissan'ın crossover sınıfındaki güçlü modeli Qashqai ile Ford'un geniş iç hacimli Tourneo Courier modeli, kampanya dahilinde alışılmışın çok altında rakamlarla satışa sunuluyor.

Nissan Qashqai'de 2 Milyon TL Altı Fırsat

Crossover sınıfının öncüsü olan Nissan Qashqai, makyajlanan yeni kasasıyla satışlarını hızla sürdürüyor. Avrupa ve Türkiye'de en çok tercih edilen SUV modelleri arasında yer alan Qashqai, özellikle yarı hibrit versiyonuyla yüksek talep görüyor.

Markanın e-power teknolojili modellerinde fiyatlar 3.5 milyon TL seviyesine yaklaşırken, yarı hibrit versiyonlarda stok avantajına bağlı olarak liste fiyatları 2 milyon TL'nin altına inmiş durumda.

2026 model üretimler başladığı için mevcut 2025 model stoklarını hızlı tüketmek isteyen Nissan, düşük faizli ve hatta bazı kampanyalarda faizsiz kredi seçenekleri de sunuyor.

Bununla da kalmayan bazı bayiler, liste fiyatı üzerinden ek nakit indirimi fırsatlarıyla müşterilerin karşısına çıkıyor.

Ford Tourneo Courier'de Doblo Fiyatına Aile Konforu

Yeni nesil Ford Tourneo Courier ise ekonomik aile aracı arayanların radarında. Kompakt ölçülerine rağmen sunduğu ferah iç mekan, geniş bagaj hacmi ve düşük tüketim değerleri modelin en güçlü kozları arasında.

Türkiye'de 1.0L EcoBoost benzinli ve 1.5L EcoBlue dizel motor seçenekleriyle satışa sunulan modelde fiyatlar şu aralıkta:

Versiyon Motor Şanzıman Yakıt Fiyat
Trend Kombi 1.0 EcoBoost 100PS Manuel Benzin 1.282.700 TL
Deluxe Kombi 1.0 EcoBoost 125PS Manuel Benzin 1.383.800 TL
Deluxe Kombi 1.0 EcoBoost 125PS Otomatik Benzin 1.506.500 TL
Titanium Kombi 1.0 EcoBoost 125PS Manuel Benzin 1.457.500 TL
Titanium Kombi 1.0 EcoBoost 125PS Otomatik Benzin 1.603.200 TL
Active Kombi 1.0 EcoBoost 125PS Otomatik Benzin 1.679.100 TL
Trend Kombi 1.5 EcoBlue 100PS Manuel Dizel 1.467.000 TL
Deluxe Kombi 1.5 EcoBlue 100PS Manuel Dizel 1.581.100 TL
Titanium Kombi 1.5 EcoBlue 100PS Manuel Dizel 1.667.900 TL
Active Kombi 1.5 EcoBlue 100PS Manuel Dizel 1.747.600 TL

Başlangıç fiyatı 1.3 milyon TL seviyelerinde olan model, neredeyse bir Doblo fiyatına ailelerin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Gelişmiş şanzıman seçenekleri, performansını artırırken yakıt tasarrufunu da ön planda tutuyor.

Araç Almayı Düşünenler İçin Kritik Zaman

2025'in son çeyreğine yaklaşılırken:

• Üreticiler stok eritmek istiyor
• Bayiler liste fiyatı altına inmeye daha istekli
• Finansman destekleri önemli ölçüde avantaj sağlıyor

Özellikle Nissan Qashqai'nin yarı hibrit seçeneklerinin ve Ford Tourneo Courier'in geniş versiyon yelpazesinin kampanyaya dahil oluşu, sıfır araç piyasasında rekabeti artırmış durumda.

Fotoğraflar: Ford, Nissan