2025’in en büyük otomobil kampanyası! Qashqai ve Courier için şok indirimler açıklandı
Otomobil hayali kuranlara sevindiren haber geldi. Nissan Qashqai ve Ford Tourneo Courier modellerinde yıl sonu kampanyaları tüm dengeleri değiştirdi. Türkiye'de en çok tercih edilen SUV'lardan biri olan Qashqai'nin yarı hibrit versiyonu için fiyatın 2 milyon TL'nin altına düştüğü belirtilirken, ailelerin gözdesi Tourneo Courier ise adeta Doblo fiyatlarıyla yarışıyor.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye'de 1.0L EcoBoost benzinli ve 1.5L EcoBlue dizel motor seçenekleriyle satışa sunulan modelde fiyatlar şu aralıkta:
|Versiyon
|Motor
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|Trend Kombi
|1.0 EcoBoost 100PS
|Manuel
|Benzin
|1.282.700 TL
|Deluxe Kombi
|1.0 EcoBoost 125PS
|Manuel
|Benzin
|1.383.800 TL
|Deluxe Kombi
|1.0 EcoBoost 125PS
|Otomatik
|Benzin
|1.506.500 TL
|Titanium Kombi
|1.0 EcoBoost 125PS
|Manuel
|Benzin
|1.457.500 TL
|Titanium Kombi
|1.0 EcoBoost 125PS
|Otomatik
|Benzin
|1.603.200 TL
|Active Kombi
|1.0 EcoBoost 125PS
|Otomatik
|Benzin
|1.679.100 TL
|Trend Kombi
|1.5 EcoBlue 100PS
|Manuel
|Dizel
|1.467.000 TL
|Deluxe Kombi
|1.5 EcoBlue 100PS
|Manuel
|Dizel
|1.581.100 TL
|Titanium Kombi
|1.5 EcoBlue 100PS
|Manuel
|Dizel
|1.667.900 TL
|Active Kombi
|1.5 EcoBlue 100PS
|Manuel
|Dizel
|1.747.600 TL
Başlangıç fiyatı 1.3 milyon TL seviyelerinde olan model, neredeyse bir Doblo fiyatına ailelerin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Gelişmiş şanzıman seçenekleri, performansını artırırken yakıt tasarrufunu da ön planda tutuyor.