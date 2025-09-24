Tesla, Ford, BYD ve Chery’de fiyatlar eriyor! Resmi Gazete’de yayımlandı

Özellikle Çin ve ABD menşeli araçlarda uygulanan ek gümrük vergilerinin kaldırılmasıyla birlikte fiyatlarda ciddi düşüşler yaşanması bekleniyor.
📰 Yeni Vergi Düzenlemesi Neyi Değiştiriyor?
Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı dışında kalan ülkelerden ithal edilen araçlara uygulanan ek gümrük vergisinin kaldırılmasını içeriyor. Bu değişiklik, özellikle Amerikan ve Çin üretimi otomobilleri kapsıyor. Daha önce bu araçlarda uygulanan %10 gümrük vergisine ek olarak %60'a varan ek mali yükümlülükler kaldırıldı. Böylece bu araçların Türkiye'deki satış fiyatlarının önemli ölçüde gerilemesi öngörülüyor.
🚘 Hangi Araçlarda İndirim Olacak?
Amerikan Menşeli Araçlar: Ford, Chevrolet, Tesla, Jeep ve Dodge gibi markalarda ciddi fiyat düşüşleri gündeme gelecek. Bu markaların bazı modelleri, yüksek vergi yükü nedeniyle Türkiye'de lüks sınıfta satılıyordu. Yeni düzenleme sonrası fiyatların daha ulaşılabilir hale gelmesi bekleniyor.
Çin Menşeli Araçlar: Son yıllarda elektrikli otomobil üretiminde atağa kalkan Çin markaları BYD, Chery, MG ve Hongqi gibi firmaların modellerinde de belirgin indirimler görülecek. Özellikle elektrikli SUV ve sedan modelleri için talebin artacağı öngörülüyor.
Uzakdoğu Araçları: Japonya ve Güney Kore menşeli araçlarda ise farklı bir tablo var. Bu araçlarda gümrük vergisinin %10'dan %25'e çıkarılması planlanıyor. Toyota, Honda, Nissan, Hyundai ve Kia gibi markaların fiyatlarında yükseliş ihtimali söz konusu.