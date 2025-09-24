PODCAST CANLI YAYIN

Tesla, Ford, BYD ve Chery’de fiyatlar eriyor! Resmi Gazete’de yayımlandı

24 Eylül 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan gümrük vergisi düzenlemesi, otomobil piyasasında büyük bir hareketliliğe yol açtı.

Özellikle Çin ve ABD menşeli araçlarda uygulanan ek gümrük vergilerinin kaldırılmasıyla birlikte fiyatlarda ciddi düşüşler yaşanması bekleniyor.

Fotoğraf: BYDFotoğraf: BYD

📰 Yeni Vergi Düzenlemesi Neyi Değiştiriyor?

Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı dışında kalan ülkelerden ithal edilen araçlara uygulanan ek gümrük vergisinin kaldırılmasını içeriyor. Bu değişiklik, özellikle Amerikan ve Çin üretimi otomobilleri kapsıyor. Daha önce bu araçlarda uygulanan %10 gümrük vergisine ek olarak %60'a varan ek mali yükümlülükler kaldırıldı. Böylece bu araçların Türkiye'deki satış fiyatlarının önemli ölçüde gerilemesi öngörülüyor.

Fotoğraf: MGFotoğraf: MG

🚘 Hangi Araçlarda İndirim Olacak?

  • Amerikan Menşeli Araçlar: Ford, Chevrolet, Tesla, Jeep ve Dodge gibi markalarda ciddi fiyat düşüşleri gündeme gelecek. Bu markaların bazı modelleri, yüksek vergi yükü nedeniyle Türkiye'de lüks sınıfta satılıyordu. Yeni düzenleme sonrası fiyatların daha ulaşılabilir hale gelmesi bekleniyor.

  • Çin Menşeli Araçlar: Son yıllarda elektrikli otomobil üretiminde atağa kalkan Çin markaları BYD, Chery, MG ve Hongqi gibi firmaların modellerinde de belirgin indirimler görülecek. Özellikle elektrikli SUV ve sedan modelleri için talebin artacağı öngörülüyor.

  • Uzakdoğu Araçları: Japonya ve Güney Kore menşeli araçlarda ise farklı bir tablo var. Bu araçlarda gümrük vergisinin %10'dan %25'e çıkarılması planlanıyor. Toyota, Honda, Nissan, Hyundai ve Kia gibi markaların fiyatlarında yükseliş ihtimali söz konusu.

Fotoğraf: XFotoğraf: X

📉 Alıcıları ve Satıcıları Nasıl Etkileyecek?

Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte otomobil piyasasında iki yönlü bir hareketlilik bekleniyor:

  • Amerikan ve Çin araçlarında alım fırsatı: Fiyatların düşmesi, hem ilk defa otomobil alacak kişileri hem de mevcut aracını yenilemeyi düşünenleri harekete geçirecek.

  • Japon ve Kore araçlarında fiyat artışı riski: Bu markaların modellerine olan talepte kısa vadede artış olabilir, ancak uzun vadede fiyatların yükselmesi alıcıları alternatif markalara yönlendirebilir.

  • Galerilerde hareketlilik: Vergi kararının ardından bayilerde ve ikinci el piyasasında yoğun bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Otomotiv sektörü temsilcileri, özellikle Çin ve ABD menşeli araçlarda fiyatların %15 ila %25 arasında düşebileceğini belirtiyor. Elektrikli araçlarda ise bu oran daha da yüksek olabilir. Sektör uzmanları, kararın Türkiye'de elektrikli araçların yaygınlaşmasını hızlandıracağını düşünüyor. Öte yandan Japonya ve Kore menşeli araçlarda fiyat artışı, tüketicilerin tercihlerinde kaymaya neden olabilir. Bu durum, piyasada rekabeti artırarak Amerikan ve Çin markalarının pazar payını büyütebilir.

