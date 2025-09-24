Tesla, Ford, BYD ve Chery’de fiyatlar eriyor! Resmi Gazete’de yayımlandı

Fotoğraf: X

📉 Alıcıları ve Satıcıları Nasıl Etkileyecek?

Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte otomobil piyasasında iki yönlü bir hareketlilik bekleniyor:

Amerikan ve Çin araçlarında alım fırsatı: Fiyatların düşmesi, hem ilk defa otomobil alacak kişileri hem de mevcut aracını yenilemeyi düşünenleri harekete geçirecek.

Japon ve Kore araçlarında fiyat artışı riski: Bu markaların modellerine olan talepte kısa vadede artış olabilir, ancak uzun vadede fiyatların yükselmesi alıcıları alternatif markalara yönlendirebilir.

Galerilerde hareketlilik: Vergi kararının ardından bayilerde ve ikinci el piyasasında yoğun bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Otomotiv sektörü temsilcileri, özellikle Çin ve ABD menşeli araçlarda fiyatların %15 ila %25 arasında düşebileceğini belirtiyor. Elektrikli araçlarda ise bu oran daha da yüksek olabilir. Sektör uzmanları, kararın Türkiye'de elektrikli araçların yaygınlaşmasını hızlandıracağını düşünüyor. Öte yandan Japonya ve Kore menşeli araçlarda fiyat artışı, tüketicilerin tercihlerinde kaymaya neden olabilir. Bu durum, piyasada rekabeti artırarak Amerikan ve Çin markalarının pazar payını büyütebilir.