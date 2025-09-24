Skoda Octavia’da 500 bin TL, Renault Megane’da 300 bin TL indirim!

Otomobil pazarında yıl sonu indirimleri hız kesmeden devam ediyor. Skoda ve Renault, en çok tercih edilen sedan modellerinde büyük kampanyalara imza attı. Skoda Octavia'da 500 bin TL'ye varan indirimler uygulanırken, Renault Megane ise 300 bin TL daha uygun fiyata alıcı bulabiliyor.