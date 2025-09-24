PODCAST CANLI YAYIN

Skoda Octavia’da 500 bin TL, Renault Megane’da 300 bin TL indirim!

Araba sahibi olmak isteyenler için dev fırsatlar bayilerden gelmeye başladı. Skoda Octavia, 2.33 milyon TL'den 1.9 milyon TL'ye kadar düşen fiyatıyla dikkat çekiyor. Renault Megane'da ise 1.9 milyon TL'lik liste fiyatı, 1.6 milyon TL'ye iniyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

Otomobil pazarında yıl sonu indirimleri hız kesmeden devam ediyor. Skoda ve Renault, en çok tercih edilen sedan modellerinde büyük kampanyalara imza attı. Skoda Octavia'da 500 bin TL'ye varan indirimler uygulanırken, Renault Megane ise 300 bin TL daha uygun fiyata alıcı bulabiliyor.

Takvim Logo

🚗 SKODA OCTAVİA'DA 500.000 TL'YE VARAN İNDİRİM VE YILLIK BAKIM HEDİYESİ

Volkswagen'in Passat modelini Türkiye'den çekmesinin ardından sedan segmentinde öne çıkan Skoda, Octavia ve Superb modellerine yoğun talep alıyor.

  • Liste fiyatı: Octavia, 2.33 milyon TL'den başlıyor.

Takvim Logo

🚙 Renault Megane Fiyat Listesi

Model Liste Fiyatı İndirimli Fiyat Ekstra Avantaj
Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.900.000 TL ~1.600.000 TL 13.500 TL değerinde yedek lastik + yıllık bakım (bazı bayiler)
Takvim Logo

🚗 SKODA OCTAVİA

  • Motor: 1.5 TSI benzinli motor

  • Güç: 150 hp

  • Şanzıman: 7 ileri DSG otomatik

  • Yakıt Tüketimi (ortalama): 5,5 – 6,0 lt/100 km

  • Bagaj Hacmi: 600 litre

  • Donanım Özellikleri:

    • LED farlar

    • Dijital gösterge paneli

    • 10" multimedya ekranı

    • Geniş iç hacim

    • Adaptif hız sabitleyici, şerit takip sistemi

Takvim Logo

  • Ekstra avantajlar:

    • 13.500 TL değerindeki yedek lastik opsiyonu ücretsiz verilebiliyor.

    • Yıllık bakım hediyesi de kampanyalara dahil edilebiliyor.

Bu indirimlerle birlikte Megane'ın fiyatı, dizel Fiat Egea'ya yakın seviyelere geliyor.

Takvim Logo

  • İndirimli fiyat: Bayilerde yapılan pazarlıklarla fiyat 1.9 milyon TL seviyelerine kadar düşebiliyor.

  • Ekstra avantaj: Bazı bayiler indirimlere ek olarak yıllık bakım hediyesi de sunuyor.

Superb modelinin başlangıç fiyatı ise 3.5 milyon TL seviyelerinde olsa da, indirimlerle daha uygun rakamlara alınabiliyor.

Takvim Logo

🚗 Skoda Octavia Fiyat Listesi

Model Liste Fiyatı İndirimli Fiyat Ekstra Avantaj
Octavia 2.330.000 TL ~1.900.000 TL Yıllık bakım hediyesi (bazı bayiler)

Takvim Logo

Fotoğraflar: Renault, Skoda

Takvim Logo

🚙 RENAULT MEGANE SEDAN (TOUCH 1.3 TCE EDC)

  • Motor: 1.3 TCe benzinli motor

  • Güç: 140 hp

  • Şanzıman: 7 ileri EDC çift kavrama otomatik

  • Yakıt Tüketimi (ortalama): 5,7 – 6,2 lt/100 km

  • Bagaj Hacmi: 503 litre

Takvim Logo

  • Donanım Özellikleri:

    • LED Pure Vision farlar

    • 7" dokunmatik multimedya ekranı

    • Apple CarPlay & Android Auto desteği

    • Elektrikli park freni

    • Gelişmiş sürüş destek sistemleri (ESP, hız sınırlayıcı, arka park sensörü)

Takvim Logo

Fotoğraflar: Skoda, Renault