Skoda Octavia’da 500 bin TL, Renault Megane’da 300 bin TL indirim!

🚙 Renault Megane Fiyat Listesi
|Model
|Liste Fiyatı
|İndirimli Fiyat
|Ekstra Avantaj
|Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
|1.900.000 TL
|~1.600.000 TL
|13.500 TL değerinde yedek lastik + yıllık bakım (bazı bayiler)
|Model
|Liste Fiyatı
|İndirimli Fiyat
|Ekstra Avantaj
|Octavia
|2.330.000 TL
|~1.900.000 TL
|Yıllık bakım hediyesi (bazı bayiler)