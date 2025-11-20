En ucuz Tesla Türkiye'ye geldi: İşte vergi dahil yeni Model Y fiyatı
Tesla Türkiye’de beklenen hamleyi yaptı ve en uygun fiyatlı Model Y versiyonunu sessizce satışa sundu. Üst modellerine göre 800 bin lira daha ucuza listelenen bu yeni araç, özellikleri ve vergi dahil fiyatıyla merak edilenler arasında yer alıyor.
Tesla, merakla beklenen "Standart" Model Y'yi Türkiye sitesine ekledi. İşte Standart Tesla Model Y özellikleri ve fiyatı..
Tesla Model Y Standart Türkiye'de: İşte İndirimli Fiyat ve Özellikler
Elektrikli otomobil dünyasının en çok konuşulan ismi Tesla, Türkiye pazarındaki stratejisini değiştirecek hamleyi nihayet yaptı. Uzun süredir beklenen ve "bütçe dostu" olarak nitelendirilen Model Y Standart versiyonu, sessiz sedasız Türkiye satış listelerine eklendi.
Mevcut ekonomik koşullarda elektrikli araç sahibi olmayı hayal eden ancak fiyat bariyerine takılan binlerce sürücü için bu gelişme, dengeleri tamamen değiştirebilir. İşte Türkiye'nin en ucuz Tesla'sına dair merak edilen tüm detaylar, vergi hesaplamaları ve teknik veriler.
📉 Beklenen Fiyat Avantajı Gerçek Oldu
Tesla'nın Türkiye web sitesinde yapılan güncelleme ile birlikte, Model Y'nin arkadan itişli (RWD) versiyonunun fiyatı resmileşti. Bu model, şu ana kadar ülkemizde satılan diğer Tesla seçeneklerine göre çok daha erişilebilir bir noktada duruyor.
Özellikle ÖTV dilimi ve matrah düzenlemeleriyle birlikte ortaya çıkan tablo şu şekilde:
-
Aracın Matrahsız Fiyatı: 1.525.000 TL
-
Vergiler Dahil Anahtar Teslim Fiyatı: 2.349.300 TL
Bu rakamlar, halihazırda satışta olan çift motorlu ve dört çeker "Long Range" modelleriyle kıyaslandığında yaklaşık 800 bin TL'lik bir fiyat avantajı anlamına geliyor. Bu fark, elektrikli mobiliteye geçiş yapmak isteyenler için oldukça cazip bir fırsat yaratıyor.
⚡ Teknik Özellikler: "Standart" Ama Güçlü
"Ucuz" versiyon olması, performanstan ödün verildiği anlamına gelmiyor. Tesla, giriş seviyesi modelinde de kullanıcıyı tatmin edecek veriler sunuyor. Arkadan itişli motor yapısı, şehir içi ve şehir dışı kullanımda dengeli bir sürüş vadediyor.
Öne Çıkan Performans Verileri:
-
Menzil: Tam şarj ile yaklaşık 455 kilometre (WLTP döngüsü).
-
Hızlanma: 0'dan 100 km/s hıza sadece 6,9 saniyede ulaşıyor.
-
Şarj Hızı: Tesla Supercharger veya uyumlu hızlı şarj istasyonlarında 15 dakikada 250 kilometreye varan menzil dolumu sağlıyor.
🛋️ Donanım Eksilmiyor, Konfor Aynı Kalıyor
Genellikle otomobil markaları giriş seviyesi paketlerde donanım özelliklerini kısar. Ancak Tesla, Model Y Standart versiyonunda "premium" algısını korumayı tercih etmiş. Kullanıcılar, üst paketlerde sevdikleri birçok özelliği bu araçta da standart olarak bulacaklar.
Aracın iç ve dış donanımında dikkat çeken detaylar şunlar:
-
Panoramik Cam Tavan: Ferah bir iç mekan sunan boydan boya cam tavan standart.
-
Isıtmalı Koltuklar: Hem sürücü hem de yolcular için konfor odaklı ısıtma sistemi.
-
Multimedya Ekranı: Tesla'nın imzası haline gelen devasa dokunmatik bilgi-eğlence ekranı.
-
Otopilot: Temel otopilot özellikleri ve güvenlik asistanları pakete dahil.
🚨 Stok Uyarısı
Tesla Türkiye'nin satış geçmişine bakıldığında, bu yeni model için de ciddi bir "stok savaşı" yaşanması muhtemel görünüyor. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz yıl satışa sunulan Model Y Long Range versiyonunun ilk parti stokları sadece 20 dakika içinde tükenmişti.
Uygun fiyat etiketiyle sahneye çıkan Standart versiyonun da envantere girer girmez yoğun bir taleple karşılaşması bekleniyor. Sipariş ekranını yakından takip etmek, bu araca sahip olmak isteyenler için kritik önem taşıyor.