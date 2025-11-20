En ucuz Tesla Türkiye'ye geldi: İşte vergi dahil yeni Model Y fiyatı

Mevcut ekonomik koşullarda elektrikli araç sahibi olmayı hayal eden ancak fiyat bariyerine takılan binlerce sürücü için bu gelişme, dengeleri tamamen değiştirebilir. İşte Türkiye'nin en ucuz Tesla'sına dair merak edilen tüm detaylar, vergi hesaplamaları ve teknik veriler.

Elektrikli otomobil dünyasının en çok konuşulan ismi Tesla , Türkiye pazarındaki stratejisini değiştirecek hamleyi nihayet yaptı. Uzun süredir beklenen ve "bütçe dostu" olarak nitelendirilen Model Y Standart versiyonu, sessiz sedasız Türkiye satış listelerine eklendi.

📉 Beklenen Fiyat Avantajı Gerçek Oldu

Tesla'nın Türkiye web sitesinde yapılan güncelleme ile birlikte, Model Y'nin arkadan itişli (RWD) versiyonunun fiyatı resmileşti. Bu model, şu ana kadar ülkemizde satılan diğer Tesla seçeneklerine göre çok daha erişilebilir bir noktada duruyor.

Özellikle ÖTV dilimi ve matrah düzenlemeleriyle birlikte ortaya çıkan tablo şu şekilde:

Aracın Matrahsız Fiyatı: 1.525.000 TL

Vergiler Dahil Anahtar Teslim Fiyatı: 2.349.300 TL

Bu rakamlar, halihazırda satışta olan çift motorlu ve dört çeker "Long Range" modelleriyle kıyaslandığında yaklaşık 800 bin TL'lik bir fiyat avantajı anlamına geliyor. Bu fark, elektrikli mobiliteye geçiş yapmak isteyenler için oldukça cazip bir fırsat yaratıyor.

⚡ Teknik Özellikler: "Standart" Ama Güçlü

"Ucuz" versiyon olması, performanstan ödün verildiği anlamına gelmiyor. Tesla, giriş seviyesi modelinde de kullanıcıyı tatmin edecek veriler sunuyor. Arkadan itişli motor yapısı, şehir içi ve şehir dışı kullanımda dengeli bir sürüş vadediyor.

Öne Çıkan Performans Verileri: