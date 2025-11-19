Kasım fırsatı! Seat Leon ve Toyota Corolla fiyatları düştü

Tasarım ve Teknoloji Harmonisi
Leon, yıllardır koruduğu "dinamik tasarım" felsefesini modern çizgilerle birleştiriyor. İç mekânda ise minimalizm ve teknoloji bir arada sunuluyor. Kaliteli malzemelerle döşenmiş kabin, ergonomik sürüş pozisyonu ve 10 inçlik gelişmiş bilgi-eğlence ekranı ile sürüş deneyimini üst seviyeye taşıyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği gibi özellikler, Leon'u genç ve teknoloji odaklı kullanıcıların gözdesi yapıyor. Özellikle FR paketiyle gelen spor koltuklar ve akıllı ambiyans aydınlatması, iç mekâna premium bir hava katıyor.
Motor Seçeneklerinde Verimlilik ve Güç Dengesi
Seat Leon, farklı sürüş ihtiyaçlarına cevap veren motor seçenekleriyle de öne çıkıyor:
-
1.5 eTSI 116 PS DSG FR (Hafif Hibrit): Verimlilik ve günlük kullanım konforunu birleştiren bu motor, hafif hibrit teknolojisi sayesinde düşük yakıt tüketimi vadediyor. Çift kavramalı DSG şanzıman, pürüzsüz vites geçişleri ile şehir içi ve şehir dışı kullanımlarda rahatlık sağlıyor.
-
1.5 eHybrid (PHEV) 204 PS DSG FR (Plug-in Hibrit): Daha çevreci ve performans odaklı bir alternatif arayanlar için ideal. Tak-çalıştır (Plug-in) hibrit sistemi, yüksek beygir gücü sunarken, kısa mesafelerde tamamen elektrikli sürüş imkânı ile yakıt tasarrufunda zirveye oynuyor.
Leon Kasım 2025 Fırsat Fiyatları
Seat'ın Kasım ayına özel sunduğu bu fiyatlar, bir otomobile sahip olmak isteyenler için büyük bir teşvik niteliğinde:
|Versiyon
|Güç
|Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Kasım 2025)
|1.5 eTSI 116 PS FR
|116 PS
|DSG Otomatik
|2.151.000 TL
|1.5 eHybrid 2 04 PS FR
|204 PS
|DSG Otomatik
|2.921.000 TL
TOYOTA COROLLA'DA 390.000 TL'YE VARAN İNDİRİMLER: EFSANEVİ SEDAN YENİDEN TAHTTA!
Otomobil piyasasındaki yavaşlamanın etkisiyle, güvenilirliği ve sağlamlığı ile nam salmış Toyota Corolla, Kasım 2025'te rekor seviyede indirimli kampanyalı fiyatlarla tüketicinin karşısına çıktı. Sektördeki genel durgunluk, dev üreticileri harekete geçirerek, özellikle Corolla'nın en çok tercih edilen versiyonlarında devasa fiyat avantajları sunmasını sağladı.
PİYASA DURGUNLUĞU TÜKETİCİYE FIRSAT OLDU
Normalleşen stok seviyeleri ve yaz sonrası piyasadaki genel yavaşlama, 2-3 yıl öncesinin "araç kıtlığı" dönemini sona erdirdi. Bu durum, alıcıların liste fiyatlarının altında pazarlık yapabilmesinin önünü açtı. Toyota da bu dönemde liste fiyatlarının altındaki kampanya fiyatlarıyla dikkat çekiyor.
En Gözde Versiyonda Büyük İndirim
Özellikle Corolla'nın başlangıç seviyesindeki gözdesi olan 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyonunda uygulanan indirim, otomobil severler arasında büyük yankı uyandırdı. Liste fiyatında neredeyse 390.000 TL'ye varan bir avantaj söz konusu.
-
1.5 Vision Plus Multidrive S versiyonunun liste fiyatı 1.989.500 TL iken, Kasım ayına özel kampanyalı fiyatı 1.750.000 TL seviyelerine çekildi.
-
Ancak asıl dikkat çeken nokta, bayilerle yapılan görüşmelerde bu fiyat etiketinin daha da aşağı çekilebilme potansiyeli. Bazı bayilerde bu model için fiyatın 1.500.000 TL b andına kadar düştüğü, hatta ek olarak yıllık bakım veya kaput-çamurluk PPF kaplama gibi hediyeler de sunulduğu belirtiliyor.
Corolla Kasım 2025 Kampanyalı Fiyat Listesi
Toyota'nın resmi kampanyalı fiyat listesi, tüketicilere sunulan çarpıcı avantajları gözler önüne seriyor:
|Versiyon
|Motor
|Şanzıman
|Tavsiye Edilen Liste Fiyatı
|Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat (Kasım 2025)
|1.5 Vision Plus
|Benzin
|Multidrive S Otomatik
|1.989.500 TL
|1.750.000 TL
|1.5 Dream
|Benzin
|Multidrive S Otomatik
|2.082.000 TL
|1.780.000 TL
|1.5 Dream X-Pack
|Benzin
|Multidrive S Otomatik
|2.222.500 TL
|1.856.500 TL
|1.5 Flame X-Pack
|Benzin
|Multidrive S Otomatik
|2.325.000 TL
|1.958.500 TL