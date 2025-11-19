PODCAST CANLI YAYIN

Kasım fırsatı! Seat Leon ve Toyota Corolla fiyatları düştü

Otomobil piyasasında uzun süredir beklenen büyük indirim rüzgârı nihayet esti! Segmentlerinin en çok satan modelleri olan Seat Leon ve Toyota Corolla, Kasım 2025 fiyat listeleriyle adeta şok etkisi yarattı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kasım fırsatı! Seat Leon ve Toyota Corolla fiyatları düştü

Piyasalardaki yavaşlama ve sertleşen rekab et, sonunda tüket iciye yaradı! C segmentinin iki popüler yıldızı Seat Leon ve Toyota Corolla, 2025 yılının bu son çeyreğinde tam anlamıyla dip fiyatlara ulaştı.

Fotoğraflar: Toyota, Seat Fotoğraflar: Toyota, Seat

Seat Leon ve Toyota Corolla'da Dev Fırsatlar

Otomobil tutkunlarının heyecanla beklediği haber geldi! Sedan ve Hatchback segmentlerinin en iddialı oyuncularından Seat Leon ve Toyota Corolla, 2025 yılı Kasım ayında uygulanan büyük indirimlerle adeta fiyat listelerini alt üst etti. Sektördeki yavaşlama ve rekabetin kızışmasıyla birlikte, sıfır araç almak isteyenler için kaçırılmayacak bu tarihi fırsat, tüketicilerin yüzünü güldürdü. Listeye göz atanlar, hayallerindeki otomobile kavuşmak için harekete geçiyor.

Seat Leon'da Tarihi Fiyat Erimesi

C Hatchback segmentinin dinamik ve genç temsilcisi Seat Leon, Kasım 2025'te sunduğu cazip fiyat etiketiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Şık tasarımı, keskin LED aydınlatmaları ve özellikle FR donanımında sunduğu sportif çizgilerle kalpleri çalan Leon, yeni indirimli fiyatlarıyla rekabeti bambaşka bir boyuta taşıyor.

Tasarım ve Teknoloji Harmonisi

Leon, yıllardır koruduğu "dinamik tasarım" felsefesini modern çizgilerle birleştiriyor. İç mekânda ise minimalizm ve teknoloji bir arada sunuluyor. Kaliteli malzemelerle döşenmiş kabin, ergonomik sürüş pozisyonu ve 10 inçlik gelişmiş bilgi-eğlence ekranı ile sürüş deneyimini üst seviyeye taşıyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği gibi özellikler, Leon'u genç ve teknoloji odaklı kullanıcıların gözdesi yapıyor. Özellikle FR paketiyle gelen spor koltuklar ve akıllı ambiyans aydınlatması, iç mekâna premium bir hava katıyor.

Motor Seçeneklerinde Verimlilik ve Güç Dengesi

Seat Leon, farklı sürüş ihtiyaçlarına cevap veren motor seçenekleriyle de öne çıkıyor:

  • 1.5 eTSI 116 PS DSG FR (Hafif Hibrit): Verimlilik ve günlük kullanım konforunu birleştiren bu motor, hafif hibrit teknolojisi sayesinde düşük yakıt tüketimi vadediyor. Çift kavramalı DSG şanzıman, pürüzsüz vites geçişleri ile şehir içi ve şehir dışı kullanımlarda rahatlık sağlıyor.

  • 1.5 eHybrid (PHEV) 204 PS DSG FR (Plug-in Hibrit): Daha çevreci ve performans odaklı bir alternatif arayanlar için ideal. Tak-çalıştır (Plug-in) hibrit sistemi, yüksek beygir gücü sunarken, kısa mesafelerde tamamen elektrikli sürüş imkânı ile yakıt tasarrufunda zirveye oynuyor.

Leon Kasım 2025 Fırsat Fiyatları

Seat'ın Kasım ayına özel sunduğu bu fiyatlar, bir otomobile sahip olmak isteyenler için büyük bir teşvik niteliğinde:

Versiyon Güç Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Kasım 2025)
1.5 eTSI 116 PS FR 116 PS DSG Otomatik 2.151.000 TL
1.5 eHybrid 2 04 PS FR 204 PS DSG Otomatik 2.921.000 TL

TOYOTA COROLLA'DA 390.000 TL'YE VARAN İNDİRİMLER: EFSANEVİ SEDAN YENİDEN TAHTTA!

Otomobil piyasasındaki yavaşlamanın etkisiyle, güvenilirliği ve sağlamlığı ile nam salmış Toyota Corolla, Kasım 2025'te rekor seviyede indirimli kampanyalı fiyatlarla tüketicinin karşısına çıktı. Sektördeki genel durgunluk, dev üreticileri harekete geçirerek, özellikle Corolla'nın en çok tercih edilen versiyonlarında devasa fiyat avantajları sunmasını sağladı.

PİYASA DURGUNLUĞU TÜKETİCİYE FIRSAT OLDU

Normalleşen stok seviyeleri ve yaz sonrası piyasadaki genel yavaşlama, 2-3 yıl öncesinin "araç kıtlığı" dönemini sona erdirdi. Bu durum, alıcıların liste fiyatlarının altında pazarlık yapabilmesinin önünü açtı. Toyota da bu dönemde liste fiyatlarının altındaki kampanya fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

En Gözde Versiyonda Büyük İndirim

Özellikle Corolla'nın başlangıç seviyesindeki gözdesi olan 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyonunda uygulanan indirim, otomobil severler arasında büyük yankı uyandırdı. Liste fiyatında neredeyse 390.000 TL'ye varan bir avantaj söz konusu.

  • 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyonunun liste fiyatı 1.989.500 TL iken, Kasım ayına özel kampanyalı fiyatı 1.750.000 TL seviyelerine çekildi.

  • Ancak asıl dikkat çeken nokta, bayilerle yapılan görüşmelerde bu fiyat etiketinin daha da aşağı çekilebilme potansiyeli. Bazı bayilerde bu model için fiyatın 1.500.000 TL b andına kadar düştüğü, hatta ek olarak yıllık bakım veya kaput-çamurluk PPF kaplama gibi hediyeler de sunulduğu belirtiliyor.

Corolla Kasım 2025 Kampanyalı Fiyat Listesi

Toyota'nın resmi kampanyalı fiyat listesi, tüketicilere sunulan çarpıcı avantajları gözler önüne seriyor:

Versiyon Motor Şanzıman Tavsiye Edilen Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat (Kasım 2025)
1.5 Vision Plus Benzin Multidrive S Otomatik 1.989.500 TL 1.750.000 TL
1.5 Dream Benzin Multidrive S Otomatik 2.082.000 TL 1.780.000 TL
1.5 Dream X-Pack Benzin Multidrive S Otomatik 2.222.500 TL 1.856.500 TL
1.5 Flame X-Pack Benzin Multidrive S Otomatik 2.325.000 TL 1.958.500 TL

Artık zorunlu! İstanbulda kafe ve restoranlar için flaş kararArtık zorunlu! İstanbulda kafe ve restoranlar için flaş karar
Artık zorunlu! İstanbul'da kafe ve restoranlar için flaş karar
Benzini koklayan 10 otomatik araba! Zirvedeki model şaşırttıBenzini koklayan 10 otomatik araba! Zirvedeki model şaşırttı
Benzini koklayan 10 otomatik araba! Zirvedeki model şaşırttı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Külliye'de Zelenskiy'i kabul etti: İstanbul süreci devam etmeli
Artık zorunlu! İstanbul'da kafe ve restoranlar için flaş karar
PKK'lı Ümit'ten "siyasi" çıkış! "C-130" fitnesi: Terör baronları kimin sözcülüğünü yapıyor?
İşgalci durmuyor! İsrail'den Lübnan'a saldırı
Epstein ve FETÖ’nün ortak avukatı! Kim bu Reid Weingarten? Terör örgütünün kilit ismi de e-posta zincirinde
Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’ye gömdüler: Özgür Özel kendi adaylığını ilan etti Kemal Kılıçdaroğlu yok saydı
Afyonkarahisar'da zehirlenme şüphesi: Patates kızartması yiyen anne ve çocuklar hastanelik oldu
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kardeşlik kazanacak"
Beşiktaş'ta "Rafa" ağrısı sürüyor! Flaş açıklama
Atina panik butonuna bastı! "Türkiye'yle aramızdaki açığı kapatmalıyız" diyerek kritik anlaşmayı duyurdu
Böcek ailesinin ölümünde ön otopsi raporu ortaya çıktı! İl Tarım Müdürlüğü açıkladı: "Yiyeceklerde uygunsuz madde yok"
Washington-Moskova hattında gizli görüşme! 28 maddede Ukrayna
4 yıl sonra Müge Anlı’da ortaya çıktı: Emrah Elveren’in katili arkadaşı çıktı!
Paradan kule skandalında dava ertelendi! CHP'nin şaibeli il binası müsadere edilecek mi?
İBB iddianamesi CHP'yi sarstı! Kurultay öncesi 20 vekil "SİSTEM" temizliği istedi: İmamoğlu ve ekibi aklanamıyorsa partiden yollansın
Melania Trump’tan Selman’a özel jest! 3 bin 350 dolarlık zümrüt elbisesi gündem oldu
Ronaldo’dan Beyaz Saray’da selfie! Prens Selman ile geldi: Trump övgüler yağdırdı
Asgari ücrete azami artış! Milyonların kazancı nasıl değişecek? Masada 4 formül var
"SİSTEM"in akademisyeni! Gazetecileri "not eden" FETÖvari kafaya Sabancılar mı göz yumuyor? Üniversitede "Esen" militanlaşma rüzgarları
30 yıllık büyük aşk: Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar'ın eşi de çok ünlü!