495 Vatandaş Change Araç Mağduru Oldu: Uzmanlar Uyarıyor, Dolandırıcılığı Böyle Anlayabilirsiniz

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde giderek artan “change araç” dolandırıcılığına karşı düğmeye bastı. Ankara merkezli 10 ilde yürütülen son operasyonlarda 35 kişi yakalandı, 10’u tutuklandı. 2025’in ilk dokuz ayında 495 vatandaşın mağdur olduğu ortaya çıkarken, dolandırıcıların depremde hasar gören araçları farklı şasi numaralarıyla piyasaya sürdüğü tespit edildi.

2025'in ilk dokuz ayında yürütülen operasyonlarda ise toplam 407 şüpheli yakalanırken, 160'ı tutuklandı. Bakanlık verilerine göre 495 vatandaş kimliği değiştirilmiş araçlar nedeniyle mağdur oldu.

🚨 Depremde Zarar Gören Araçlarla Dolandırıcılık

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, operasyonlar sırasında depremde zarar görmüş araçların farklı şasi numaralarıyla piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Osmaniye'de gerçekleştirilen baskında "Change Oto" isimli organizasyonun yöneticisi olduğu iddia edilen Y.Ç.'nin, bu yöntemi kullanarak büyük bir dolandırıcılık ağı kurduğu ve araçları sahte belgelerle sattığı belirlendi. Y.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

🧾 "Kimliği Değiştirilmiş" Araçlar Nasıl Anlaşılır?

Uzmanlara göre, change araçların tespiti bireysel olarak kolay değil ve mutlaka profesyonel inceleme gerektiriyor. Aşağıdaki adımlar, kimliği değiştirilmiş bir aracı fark etmede yardımcı olabilir:

  • Aracın şasi, motor numarası ve ruhsat bilgileri birbiriyle mutlaka karşılaştırılmalı.

  • Sadece fiziksel şase numarasına değil, aracın beyninde (kontrol ünitesinde) kayıtlı dijital şase numarasına da bakılmalı.

  • Araç geçmişi, servis ve sigorta kayıtları üzerinden sorgulanmalı.

  • Parçaların üzerindeki üretim tarihleri, araç modeliyle uyumlu olmalı.

  • Aracın boyalı veya değişen parçaları varsa, bunlar önceki kazalarla tutarlılık gösteriyor mu incelenmeli.

  • Ekspertiz raporunda şüpheli parça değişimleri veya numara silinmeleri varsa, bu durum detaylı olarak araştırılmalı.

  • Araç, yetkili ve bağımsız ekspertiz merkezlerinde kapsamlı testlerden geçirilmeden satın alınmamalı.

⚙️ Tek Başına Şase Kontrolü Yeterli Değil

Çalışkan'a göre yalnızca şase numarasına bakmak yeterli değil.

"Ekspertiz firmaları parçaların üretim tarihlerini, model yılıyla uyuşup uyuşmadığını da kontrol etmeli. Örneğin, 2013 model bir aracın parçalarında 2014 tarihleri görülüyorsa bu durum şüphe uyandırmalı. Bu detaylar, aracın kimlik değişimi geçirmiş olabileceğini gösterir."

🔍 Vatandaş Hangi Kaynaklardan Sorgulama Yapabilir?

Araç alıcılarının yalnızca sorgulama sistemleriyle change tespiti yapmasının mümkün olmadığını belirten Çalışkan, "Araç sorgulama siteleri, şase kaydıyla sınırlı bilgi verir. Ancak uzman ekspertiz firmaları aracın elektronik sistemlerinden alınan verilerle çok daha derin inceleme yapar" dedi.

Vatandaşların araç alırken:

  • Ekspertiz firmasının yetki belgesini sormaları,

  • Servis geçmişi ve sigorta kayıtlarını kontrol etmeleri,

  • TSE belgeli ekspertiz merkezlerini tercih etmeleri öneriliyor.

💰 Change Araç Alındığında Ne Olur?

Bir aracın change olduğu ortaya çıktığında alıcı, hem maddi hem hukuki olarak büyük risk altına giriyor.

"Change olduğu tespit edilen araçlarda, satış zincirindeki tüm sahipler araştırılır. Kimlik değişimi kimin elindeyken yapılmışsa, bu kişiler ciddi para cezaları ve hapis cezası riskiyle karşılaşır. Aracın son sahibinin mağduriyet yaşama olasılığı da çok yüksek" diye uyardı Çalışkan.

🧠 Blokzincir ve Dijital Kimlikleme ile Önlem Mümkün mü?

Uzmanlara göre, change araç dolandırıcılığıyla mücadelede teknolojik çözümler kritik rol oynayabilir. Çalışkan,

"Araçların geçmişinin dijital kimlik sistemiyle takip edilmesi, blokzincir teknolojisiyle kayıt altına alınması dolandırıcılığın önüne geçebilir. Ancak bu, devlet, üretici ve distribütörlerin ortak çalışmasını gerektirir."
ifadelerini kullandı.

