495 Vatandaş Change Araç Mağduru Oldu: Uzmanlar Uyarıyor, Dolandırıcılığı Böyle Anlayabilirsiniz

2025'in ilk dokuz ayında yürütülen operasyonlarda ise toplam 407 şüpheli yakalanırken, 160'ı tutuklandı. Bakanlık verilerine göre 495 vatandaş kimliği değiştirilmiş araçlar nedeniyle mağdur oldu.
🚨 Depremde Zarar Gören Araçlarla Dolandırıcılık
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, operasyonlar sırasında depremde zarar görmüş araçların farklı şasi numaralarıyla piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Osmaniye'de gerçekleştirilen baskında "Change Oto" isimli organizasyonun yöneticisi olduğu iddia edilen Y.Ç.'nin, bu yöntemi kullanarak büyük bir dolandırıcılık ağı kurduğu ve araçları sahte belgelerle sattığı belirlendi. Y.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
🧾 "Kimliği Değiştirilmiş" Araçlar Nasıl Anlaşılır?
Uzmanlara göre, change araçların tespiti bireysel olarak kolay değil ve mutlaka profesyonel inceleme gerektiriyor. Aşağıdaki adımlar, kimliği değiştirilmiş bir aracı fark etmede yardımcı olabilir:
-
Aracın şasi, motor numarası ve ruhsat bilgileri birbiriyle mutlaka karşılaştırılmalı.
-
Sadece fiziksel şase numarasına değil, aracın beyninde (kontrol ünitesinde) kayıtlı dijital şase numarasına da bakılmalı.
-
Araç geçmişi, servis ve sigorta kayıtları üzerinden sorgulanmalı.
-
Parçaların üzerindeki üretim tarihleri, araç modeliyle uyumlu olmalı.
-
Aracın boyalı veya değişen parçaları varsa, bunlar önceki kazalarla tutarlılık gösteriyor mu incelenmeli.
-
Ekspertiz raporunda şüpheli parça değişimleri veya numara silinmeleri varsa, bu durum detaylı olarak araştırılmalı.
-
Araç, yetkili ve bağımsız ekspertiz merkezlerinde kapsamlı testlerden geçirilmeden satın alınmamalı.
⚙️ Tek Başına Şase Kontrolü Yeterli Değil
Çalışkan'a göre yalnızca şase numarasına bakmak yeterli değil.
"Ekspertiz firmaları parçaların üretim tarihlerini, model yılıyla uyuşup uyuşmadığını da kontrol etmeli. Örneğin, 2013 model bir aracın parçalarında 2014 tarihleri görülüyorsa bu durum şüphe uyandırmalı. Bu detaylar, aracın kimlik değişimi geçirmiş olabileceğini gösterir."
🔍 Vatandaş Hangi Kaynaklardan Sorgulama Yapabilir?
Araç alıcılarının yalnızca sorgulama sistemleriyle change tespiti yapmasının mümkün olmadığını belirten Çalışkan, "Araç sorgulama siteleri, şase kaydıyla sınırlı bilgi verir. Ancak uzman ekspertiz firmaları aracın elektronik sistemlerinden alınan verilerle çok daha derin inceleme yapar" dedi.
Vatandaşların araç alırken:
-
Ekspertiz firmasının yetki belgesini sormaları,
-
Servis geçmişi ve sigorta kayıtlarını kontrol etmeleri,
-
TSE belgeli ekspertiz merkezlerini tercih etmeleri öneriliyor.