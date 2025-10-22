Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak 2025’in En İyi Elektrikli Sedan Otomobilleri Açıklandı! İşte Fiyatları ve Performans Özellikleri

Benzinli ve dizel araçlardan vazgeçiş süreci hızla devam ederken, elektrikli otomobil devrimi tüm dünyayı etkisi altına aldı. Türkiye'de de kullanıcılar artık menzil, performans, teknoloji ve fiyat açısından en iyi elektrikli modelleri araştırıyor. Özellikle sedan kasa tipi araçlara olan ilgi, SUV modellerin popülerliğine rağmen güçlü bir şekilde sürüyor.

Giriş Tarihi: 22.10.2025 17:12
Elektrikli otomobiller, artık sadece çevre dostu olmalarıyla değil, sundukları teknoloji, menzil ve performansla da otomotiv dünyasında standartları yeniden belirliyor.

🚗 ELEKTRİKLİ SEDAN DÖNEMİ BAŞLADI

Sedan otomobiller, geleneksel sürüş alışkanlıklarından vazgeçemeyen sürücüler için hâlâ cazibesini koruyor. Markalar artık sadece SUV modellerine değil, teknolojiyle donatılmış, yüksek menzilli ve konforlu sedan elektrikli araçlara da ağırlık veriyor.

Elektrikli sedan modeller, hem aerodinamik yapılarıyla hem de şehir içi konforu ile kullanıcıların beğenisini topluyor. 2025 yılında piyasada yer alan modeller arasında Tesla, Hyundai, BMW ve Audi gibi markalar öne çıkıyor.

⚡ 2025'TE SATIN ALINABİLECEK EN İYİ ELEKTRİKLİ SEDAN MODELLER

Aşağıda 2025 yılında uluslararası satış fiyatları açıklanan ve Türkiye'de de büyük ilgi gören modellerin listesi yer alıyor.

Sıra Marka - Model Fiyat (USD) Yaklaşık Fiyat (TL) Öne Çıkan Özellik
1 Tesla Model 3 42.490 1.688.000 513 km menzil, güçlü hızlanma
2 Hyundai Ioniq 6 37.850 1.503.000 18 dakikada %80 hızlı şarj
3 Polestar 2 Performans 64.800 2.574.000 Volvo güvenliği, 476 beygir güç
4 Kia EV4 39.000 1.549.000 Kompakt boyut, şehir içi kullanım avantajı
5 Lucid Air Pure 71.400 2.836.000 660 km menzil, ultra lüks iç mekan
6 BMW i4 57.900 2.300.000 Sportif sürüş deneyimi, premium kalite
7 BMW i5 67.100 2.665.000 Geniş iç hacim, sessiz sürüş
8 Porsche Taycan 100.300 3.985.000 Üst düzey performans, 0-100 km/s 3.2 sn
9 Audi E-Tron GT 125.500 4.987.000 Lüks donanım, quattro çekiş sistemi
Not: Fiyatlar ABD satış verileridir. Türkiye'de geçerli Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı %60'a, Katma Değer Vergisi (KDV) oranı ise %20'ye kadar çıkmaktadır. Bu vergilerle birlikte Türkiye satış fiyatları yaklaşık %80–90 oranında artabilir.