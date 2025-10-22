2025’in En İyi Elektrikli Sedan Otomobilleri Açıklandı! İşte Fiyatları ve Performans Özellikleri

⚡ 2025'TE SATIN ALINABİLECEK EN İYİ ELEKTRİKLİ SEDAN MODELLER
Aşağıda 2025 yılında uluslararası satış fiyatları açıklanan ve Türkiye'de de büyük ilgi gören modellerin listesi yer alıyor.
|Sıra
|Marka - Model
|Fiyat (USD)
|Yaklaşık Fiyat (TL)
|Öne Çıkan Özellik
|1
|Tesla Model 3
|42.490
|1.688.000
|513 km menzil, güçlü hızlanma
|2
|Hyundai Ioniq 6
|37.850
|1.503.000
|18 dakikada %80 hızlı şarj
|3
|Polestar 2 Performans
|64.800
|2.574.000
|Volvo güvenliği, 476 beygir güç
|4
|Kia EV4
|39.000
|1.549.000
|Kompakt boyut, şehir içi kullanım avantajı
|5
|Lucid Air Pure
|71.400
|2.836.000
|660 km menzil, ultra lüks iç mekan
|6
|BMW i4
|57.900
|2.300.000
|Sportif sürüş deneyimi, premium kalite
|7
|BMW i5
|67.100
|2.665.000
|Geniş iç hacim, sessiz sürüş
|8
|Porsche Taycan
|100.300
|3.985.000
|Üst düzey performans, 0-100 km/s 3.2 sn
|9
|Audi E-Tron GT
|125.500
|4.987.000
|Lüks donanım, quattro çekiş sistemi