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  • 01.11.2019 11:07
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 11:16

KPSS şartsız sınavsız en az ilköğretim ! İşte ve detaylar

KPSS şartsız güvenlik görevlisi alımları başladı. Bu bağlamda Kasım ayının başından itibaren yüzlerce güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Haberimizde hem ilanları hem linki paylaştık. Buna göre ilgili güvenlik görevlisi alımlarda adaylar farklı illerde ve kurumlarda edilecek. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmakta olup https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3048 adresinden ilgili ilanlara ulaşmak da mümkündür. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için il ve ilçe bürolarına bireysel başvuru yapabilirsiniz.

İŞKUR KPSS şartsız sınavsız güvenlik görevlisi ilanları!

İŞKUR üzerinden Kamu ve Özel sektörde çalıştırılmak güvenlik görevlisi alımı yapılıyor. Alımlarla ilgili detaylı bilgiler haberimizdedir. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda istenilen şartlar başvurulacak kadroya ve ilana göre değişiklik göstermekle birlikte en az öğrenim şartı, tecrübe şartı, kurum ile aynı ilde ikamet etme şartı, ilgili belge ve diğer alım şartlarını sağlamaları istenmektedir. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmakta olup https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3048 adresinden ilgili ilanlara ulaşmak da mümkündür. Özel güvenlik görevlisi olmak için ilinizde bulunan sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almanız gerekmektedir.

TÜM İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmakta olup https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3048 adresinden ilgili ilanlara ulaşmak da mümkündür. Özel güvenlik görevlisi olmak için ilinizde bulunan sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almanız gerekmektedir.

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