İŞKUR 1 Kasım personel alımı iş ilanları için vasıflı vasıfsız personel alımları başladı. 11 binden fazla personel alımının yapılacağı yeni hafta ilanlarından farklı meslek grubuna ilişkin birçok farklı iş ilanı bulunmakta olup bunlardan bazıları Temizlik Görevlisi, Satış Danışmanı / Uzmanı, Makineci (Dikiş), Garson (Servis Elemanı), Kasiyer, Ön Muhasebeci, Güvenlik Görevlisi gibi mesleklerdir. Yeni haftada açılan ilanlarda yer alan mesleklere ise İŞKUR resmi internet sitesinden erişim sağlamak mümkündür. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmakta olup https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden 24 saat ilan sınırlaması yaparak ilgili ilanlara ulaşmak da mümkündür.

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İŞKUR'DA EN FAZLA HANGİ MESLEKLER TERCİH EDİLİYOR?

En çok alım yapılacak olan ilk 10 meslek grubu arasında Beden İşçisi (Genel), Temizlik Görevlisi, Satış Danışmanı / Uzmanı, Makineci (Dikiş), Garson (Servis Elemanı), Kasiyer, Ön Muhasebeci , Güvenlik Görevlisi, Konfeksiyon İşçisi, Bulaşıkçı (Stevard) kadroları yer aldı.

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