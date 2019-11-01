Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 01.11.2019 10:49
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 10:56

1 Kasım personel alımı iş ilanları! binlerce nedir?

Kasım ayına girmemizle birlikte personel alım ilanlarını yayımlamaya tam gaz devam ediyor. sayfasında yer alan personel ilanlarını haberimizde belirttik. Vasıflı ve vasıfsız binlerce iş alımı için ilanlara bakmanız yeterli. Personel alımının yapılacağı yeni hafta ilanlarından farklı meslek grubuna ilişkin birçok farklı iş ilanı bulunmakta olup bunlardan bazıları Temizlik Görevlisi, Satış Danışmanı / Uzmanı, Makineci (Dikiş), Garson (Servis Elemanı), Kasiyer, Ön Muhasebeci, Güvenlik Görevlisi gibi mesleklerdir. Yeni haftada açılan ilanlarda yer alan mesleklere ise İŞKUR resmi internet sitesinden erişim sağlamak mümkündür.

İŞKUR vasıfsız binlerce işçi alımı yapıyor!

İŞKUR 1 Kasım personel alımı iş ilanları için vasıflı vasıfsız personel alımları başladı. 11 binden fazla personel alımının yapılacağı yeni hafta ilanlarından farklı meslek grubuna ilişkin birçok farklı iş ilanı bulunmakta olup bunlardan bazıları Temizlik Görevlisi, Satış Danışmanı / Uzmanı, Makineci (Dikiş), Garson (Servis Elemanı), Kasiyer, Ön Muhasebeci, Güvenlik Görevlisi gibi mesleklerdir. Yeni haftada açılan ilanlarda yer alan mesleklere ise İŞKUR resmi internet sitesinden erişim sağlamak mümkündür. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmakta olup https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden 24 saat ilan sınırlaması yaparak ilgili ilanlara ulaşmak da mümkündür.

TÜM İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR'DA EN FAZLA HANGİ MESLEKLER TERCİH EDİLİYOR?

En çok alım yapılacak olan ilk 10 meslek grubu arasında Beden İşçisi (Genel), Temizlik Görevlisi, Satış Danışmanı / Uzmanı, Makineci (Dikiş), Garson (Servis Elemanı), Kasiyer, Ön Muhasebeci , Güvenlik Görevlisi, Konfeksiyon İşçisi, Bulaşıkçı (Stevard) kadroları yer aldı.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriİŞKUR 1 Kasım personel alımı iş ilanları! İŞKUR vasıfsız binlerce işçi alımı başvuru şartları nedir?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri