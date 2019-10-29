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  • 29.10.2019 13:29
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 13:30

ve 7 belediye : şartsız ve 60 KPSS ile

7 belediye ilanı bugün yayımlandı. ve 'de yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Büro memuru, teknisyen, mühendis, işçi, itfaiye eri kadrolarına yapılan alımda detaylar haberimizde. Devlet Personel Başkanlığı, 17 Aralık 1960 tarihinde 160 sayılı Kanunla "Devlet Personel Dairesi" olarak kurulan ve 8 Haziran 1984 tarih ve 217 sayılı KHK ile yeniden düzenlenmesiyle şimdiki adını alarak Başbakanlığa bağlı olarak yeniden kurulan genel bütçeli bir kurumdur. İŞKUR ve DPB 'de yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir. İşte şartsız ve 60 KPSS ile

İŞKUR ve DPB 7 belediye kamu personel ilanı yayımladı

İŞKUR ve DPB üzerinden kamu personeli alım ilanları sürekli olarak açıklanıyor. Bu bağlamda İŞKUR ve DPB kamu personeli ilanları yoğun şekilde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün 7 belediye ilanı yayımlandı. 7 ilanda belediyelere en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS şartı olmadan ve 60 KPSS puanı ile yapılan personel alımlarında başvuru detayları haberimizde. İŞKUR ve DPB 'de yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir.

İŞKUR VE DPB İÇİN KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İŞKUR ve DPB 'de yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

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