İŞKUR ve DPB üzerinden kamu personeli alım ilanları sürekli olarak açıklanıyor. Bu bağlamda İŞKUR ve DPB kamu personeli ilanları yoğun şekilde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün 7 belediye ilanı yayımlandı. 7 ilanda belediyelere en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS şartı olmadan ve 60 KPSS puanı ile yapılan personel alımlarında başvuru detayları haberimizde. İŞKUR ve DPB 'de yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir.

İŞKUR VE DPB İÇİN KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İŞKUR ve DPB 'de yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

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