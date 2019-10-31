QNB Finansbank İŞKUR'da bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 500 banka personeli alımı yapılacağına yer verildi. İlana başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki adımları izlemesi ve başvurusunu internet üzerinden yapması gerekmektedir. https://esube.iskur.gov.tr'den açılan İŞKUR iş ilanı sayfasında iş arayan yazan kısımdan giriş yapın. Üyeliğiniz yoksa üye ol kısmından şifre alabilirsiniz.

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İŞKUR İLANI

Türkiye İş Kurumu iş ilanları sayfasında yayımlanan ilan şu şekilde;

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