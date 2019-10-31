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  • 31.10.2019 11:36
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 11:40

'dan 500 yapılacak! En az lise mezunu...

personel alımlarına tam gaz devam ediyor. Bu bağlamda için 500 personel alım ilanı açıklandı. sayfasında yayımlanan ilanlarda en az lise mezunu adaylar arasından 500 personel alımı yapılacağına yer verildi. Satış Temsilcisi kadrosunda etmek üzere yapılan personel alımında adaylar 'da istihdam edilecek. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İşte İŞKUR güncel ve açık iş ilanları ve tüm detaylar

İŞKUR'dan 500 banka personeli alımı yapılacak

QNB Finansbank İŞKUR'da bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 500 banka personeli alımı yapılacağına yer verildi. İlana başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki adımları izlemesi ve başvurusunu internet üzerinden yapması gerekmektedir. https://esube.iskur.gov.tr'den açılan İŞKUR iş ilanı sayfasında iş arayan yazan kısımdan giriş yapın. Üyeliğiniz yoksa üye ol kısmından şifre alabilirsiniz.

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İŞKUR İLANI

Türkiye İş Kurumu iş ilanları sayfasında yayımlanan ilan şu şekilde;

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