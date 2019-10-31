Her hafta İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarla binlerce iş arayan vatandaş iş buluyor. Belirli tarihler aralığında İŞKUR aracılığıyla kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere ilanlar yer alıyor. Son olarak yapılan duyurularla KPSS şartının aranmadığı işe alımlarda 30 bin işçi ve 21 bin memur-personel alımı yapılacağı bildirildi. İşte alım yapılacak kadrolar...

İŞKUR İLANLARLA HANGİ ALANLARA ALIM YAPILACAK?

Beden İşçisi (Genel) 9898



Makineci (Dikiş) 1947



Satış Danışmanı / Uzmanı 1636



Temizlik Görevlisi 1592



Garson (Servis Elemanı) 1428



Kasiyer 1086



Konfeksiyon İşçisi 795



Ön Muhasebeci 736



Reyon Görevlisi 671

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