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  • 31.10.2019 20:47
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 20:47

ilanlarıyla farklı alanlarda binlerce personel ve işçi alımı yapılacak! Hangi kadrolara alım var?

tarafından duyurulan ilanlarla her yıl binlerce vatandaş iş sahibi oluyor. Bu nedenle kurum tarafından yayımlanan ilanlar iş arayışı olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İŞKUR'da yayımlanan personel alım ilanları yakından takip edilirken son ilanlara göre, 51 bin memur ve personel ve işçi alımı yapılacağı görüldü. Peki, hangi alanlarda ve kadrolarda işçi alımı yapılacak? İşte kadro dağılımı...

Her hafta İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarla binlerce iş arayan vatandaş iş buluyor. Belirli tarihler aralığında İŞKUR aracılığıyla kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere ilanlar yer alıyor. Son olarak yapılan duyurularla KPSS şartının aranmadığı işe alımlarda 30 bin işçi ve 21 bin memur-personel alımı yapılacağı bildirildi. İşte alım yapılacak kadrolar...

İŞKUR İLANLARLA HANGİ ALANLARA ALIM YAPILACAK?

Beden İşçisi (Genel) 9898

Makineci (Dikiş) 1947

Satış Danışmanı / Uzmanı 1636

Temizlik Görevlisi 1592

Garson (Servis Elemanı) 1428

Kasiyer 1086

Konfeksiyon İşçisi 795

Ön Muhasebeci 736

Reyon Görevlisi 671

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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