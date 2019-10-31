Her hafta İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarla binlerce iş arayan vatandaş iş buluyor. Belirli tarihler aralığında İŞKUR aracılığıyla kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere ilanlar yer alıyor. Son olarak yapılan duyurularla KPSS şartının aranmadığı işe alımlarda 30 bin işçi ve 21 bin memur-personel alımı yapılacağı bildirildi. İşte alım yapılacak kadrolar...
İŞKUR İLANLARLA HANGİ ALANLARA ALIM YAPILACAK?
Beden İşçisi (Genel) 9898
Makineci (Dikiş) 1947
Satış Danışmanı / Uzmanı 1636
Temizlik Görevlisi 1592
Garson (Servis Elemanı) 1428
Kasiyer 1086
Konfeksiyon İşçisi 795
Ön Muhasebeci 736
Reyon Görevlisi 671
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