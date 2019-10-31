KPSS'li ve KPSS şartsız Kasım ayı memur alımı başvuru şartlarını ve alım yapan kurumlar güncel listesi ve kadroları haberimizde detaylandırdık. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen adayların en çok takip ettiği takvim.com.tr olarak güncel ilanları takipçilerimizle okurlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Memur alımı yapan kamu kurum ve kuruluşların en güncel ilanlarını derlediğimiz bu haberimizde başvuruları devam eden birçok devlet kurumunun ilanlarını paylaşıyoruz.

CUMHURBAŞKANLIĞI 59 MEMUR ALIYOR!

Strateji ve Bütçe Başkanlığı toplamda 59 personel alımı yapıyor.

T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 22, 28, 29 Temmuz 2018 veya 14, 20, 21 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olup, bölümler itibarıyla aşağıda belirtilen puan türlerinden;

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ