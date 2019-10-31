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  • 31.10.2019 12:24
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 12:31

'li ve yapılacak!

'li ve Kasım ayı memur ilanları adaylar tarafından araştırılmaya başladı. Ekim aynının bitmesiyle birlikte ilanlarda açıklanmaya başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen adayların en çok takip ettiği takvim.com.tr olarak güncel ilanları takipçilerimizle okurlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Memur alımı yapan kamu kurum ve kuruluşların en güncel ilanlarını derlediğimiz bu haberimizde başvuruları devam eden birçok devlet kurumunun ilanlarını paylaşıyoruz. İşte KPSS'li ve KPSS şartsız başvuru şartları ve alım yapılacak kadro detayları haberimizde.

KPSS'li ve KPSS şartsız Kasım ayı memur alımı yapılacak!

KPSS'li ve KPSS şartsız Kasım ayı memur alımı başvuru şartlarını ve alım yapan kurumlar güncel listesi ve kadroları haberimizde detaylandırdık. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen adayların en çok takip ettiği takvim.com.tr olarak güncel ilanları takipçilerimizle okurlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Memur alımı yapan kamu kurum ve kuruluşların en güncel ilanlarını derlediğimiz bu haberimizde başvuruları devam eden birçok devlet kurumunun ilanlarını paylaşıyoruz.

CUMHURBAŞKANLIĞI 59 MEMUR ALIYOR!

Strateji ve Bütçe Başkanlığı toplamda 59 personel alımı yapıyor.

T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 22, 28, 29 Temmuz 2018 veya 14, 20, 21 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olup, bölümler itibarıyla aşağıda belirtilen puan türlerinden;

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