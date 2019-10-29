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  • 29.10.2019 14:12
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 14:12

'li KPSS şartsız memur ve kamu personeli alım başvuru şartları açıklaması! 29 Ekim DPB iş ilanları!

DPB aracılığı ile şartsız ve KPSS'li olmak üzere memur ve kamu personeli alımları devam ediyor. Ekim ayının son günlerine girdiğimiz şu günlerde İlanlara DPB resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz aynı zamanda haberimizde sizler için bu ilanları detaylandırdık. Kamuya yayımlanan memur personel alımı ilanlarına göre farklı kamu kurumları ve kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere çeşitli onlarca pozisyon ile alım yapıyorlar. Kamuya alımlar çeşitli memur kadrolarında ve personel kadrolarında yapılıyor. Kamuya memur, personel ve işçi alımlarında adaylardan farklı nitelikler talep ediliyor. İşte 29 Ekim DPB güncel iş ilanları!

29 Ekim DPB iş ilanları! KPSS şartsız...

Kamuya memur alımları ve personel alımları için yeni ilanlar geldi. Toplamda 6 bin 900 kişilik kadro ile KPSS puanı ile ve KPSS'siz alım yapılıyor. Kamuya yayımlanan memur personel alımı ilanlarına göre farklı kamu kurumları ve kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere çeşitli onlarca pozisyon ile alım yapıyorlar. Kamuya memur personel alımları için adaylardan bazı nitelikler aranıyor. Bu kapsamda adaylardan özel olarak ve genel olarak bazı nitelikler talep edilmekte olup sırası ile sizlerle paylaşıyoruz. Genel olarak, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmak gerekiyor. İşte 29 Ekim DPB iş ilanları ve detaylar...

DPB BİNLERCE KİŞİLİK KADRO BİLGİLERİ VE KURUMLARI:

Kamuya yayımlanan memur personel alımı ilanlarına göre farklı kamu kurumları ve kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere çeşitli onlarca pozisyon ile alım yapıyorlar.

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