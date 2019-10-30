Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan güncel işçi alım ilanlarına yoğun ilgi gösteriliyor. İŞKUR'da yayımlanan personel alım ilanları yakından takip edilirken son ilanlara göre, 51 bin memur ve personel ve işçi alımı yapılacağı görüldü. Şimdi on binlerce kişi arama motorlarında alımlar hakkında araştırma yapıyor.

İŞKUR İLANLARLA HANGİ ALANLARA ALIM YAPILACAK?

Beden İşçisi (Genel) 9898



Makineci (Dikiş) 1947



Satış Danışmanı / Uzmanı 1636



Temizlik Görevlisi 1592



Garson (Servis Elemanı) 1428



Kasiyer 1086



Konfeksiyon İşçisi 795



Ön Muhasebeci 736



Reyon Görevlisi 671

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ