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  • 30.10.2019 23:00
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 23:00

aracılığıyla 51 bin işçi ve personel alımı yapacak! İlanlarla hangi alanlara alım yapılacak?

'un resmi internet sitesi üzerinde yayımlanan işçi ve personel alımları yakından takip ediliyor. Yapılan duyurularla KPSS şartının aranmadığı işe alımlarda 30 bin işçi ve 21 bin memur-personel alımı yapılacağı bildirildi. İlanlara başvuru yapmak isteyen adaylar şimdi İŞKUR ilanlarına başvuru koşulları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel İŞKUR işçi ve personel alımı ilanları...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan güncel işçi alım ilanlarına yoğun ilgi gösteriliyor. İŞKUR'da yayımlanan personel alım ilanları yakından takip edilirken son ilanlara göre, 51 bin memur ve personel ve işçi alımı yapılacağı görüldü. Şimdi on binlerce kişi arama motorlarında alımlar hakkında araştırma yapıyor.

İŞKUR İLANLARLA HANGİ ALANLARA ALIM YAPILACAK?

Beden İşçisi (Genel) 9898

Makineci (Dikiş) 1947

Satış Danışmanı / Uzmanı 1636

Temizlik Görevlisi 1592

Garson (Servis Elemanı) 1428

Kasiyer 1086

Konfeksiyon İşçisi 795

Ön Muhasebeci 736

Reyon Görevlisi 671

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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