Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan güncel işçi alım ilanlarına yoğun ilgi gösteriliyor. İŞKUR'da yayımlanan personel alım ilanları yakından takip edilirken son ilanlara göre, 51 bin memur ve personel ve işçi alımı yapılacağı görüldü. Şimdi on binlerce kişi arama motorlarında alımlar hakkında araştırma yapıyor.
İŞKUR İLANLARLA HANGİ ALANLARA ALIM YAPILACAK?
Beden İşçisi (Genel) 9898
Makineci (Dikiş) 1947
Satış Danışmanı / Uzmanı 1636
Temizlik Görevlisi 1592
Garson (Servis Elemanı) 1428
Kasiyer 1086
Konfeksiyon İşçisi 795
Ön Muhasebeci 736
Reyon Görevlisi 671
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