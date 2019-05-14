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  • 14.05.2019 23:55
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 23:55

başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler ve hangi illere yapılacak?

na ilişkin ilanlar erişime açıldı. İş arayışı bulunan vatandaşlar nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, ? İşte alım sürecine ilişkin detaylar...

İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Özel sektörde istihdam edilmek üzere açılan bekçi alımına ilişkin ilanlar İŞKUR üzerinden yayımlandı. Özel sektör için gerçekleştirilecek olan alımlarda farklı başvuru şartları da bulunuyor. Peki, başvuru şartları nelerdir? İŞKUR bekçi alımı hangi illerde yapılacak? İşte detaylar...

İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçi alımı başvuru şartları İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Özel sektör için gerçekleştirilecek olan alımlar, farklı başvuru şartlarını da beraberinde getirecek. Her firmanın bekçi alımı başvuru şartları ayrı olacağı için ilana başvuracak kişilerin, ilanları detaylıca incelemesi gerekecek.

Söz konusu bekçi alımlarına başvuru yapacak adayların en az okur yazar olmaları gerekiyor. Bunun yanında engelli kadroları hariç sağlık problemi bulunmayan, askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olan adaylar başvuru yapabilecek.

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARINI İNCELEMEK TIKLAYINIZ

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İŞKUR tarafından yayımlanan bekçi alım ilanlarına başvuru yapmak için iki seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, en yakın İŞKUR Genel Müdürlüklerine giderek şahsen başvuru yapılabilir veya internet üzerinden online olarak başvuru yapılabilir.

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