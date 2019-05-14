Özel sektörde istihdam edilmek üzere açılan bekçi alımına ilişkin ilanlar İŞKUR üzerinden yayımlandı. Özel sektör için gerçekleştirilecek olan alımlarda farklı başvuru şartları da bulunuyor. Peki, İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR bekçi alımı hangi illerde yapılacak? İşte detaylar...

İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçi alımı başvuru şartları İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Özel sektör için gerçekleştirilecek olan alımlar, farklı başvuru şartlarını da beraberinde getirecek. Her firmanın bekçi alımı başvuru şartları ayrı olacağı için ilana başvuracak kişilerin, ilanları detaylıca incelemesi gerekecek.

Söz konusu bekçi alımlarına başvuru yapacak adayların en az okur yazar olmaları gerekiyor. Bunun yanında engelli kadroları hariç sağlık problemi bulunmayan, askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olan adaylar başvuru yapabilecek.

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BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İŞKUR tarafından yayımlanan bekçi alım ilanlarına başvuru yapmak için iki seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, en yakın İŞKUR Genel Müdürlüklerine giderek şahsen başvuru yapılabilir veya internet üzerinden online olarak başvuru yapılabilir.