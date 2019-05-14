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  • Son Güncelleme: 14.05.2019 10:37

2019 engelliye , abonelikte indirim, bakana maaş başvuru alma şartları! Temmuzda engelli maaşı mı var mı?

Türkiye’de 10 milyona yakın bulunuyor. Aileleriyle birlikte 25 milyonluk bir kitle var. Devlet hem engellilere hemde engellilerin yakınlarına birçok destek sağlıyor. Her yıl, 10-16 Mayıs tarihleri ‘Engelliler Haftası’ olarak kutlanıyor. Engelli bakımını üstlenenlere 1305 lira maaş bağlanıyor. Engelli yakını maaşı bağlanması için anne/baba sigortalı olmamalı. Engellinin sosyal yardım kapsamındaki maaşı haczedilemez. Engelli maaşı isteyerek de olsa haczettirilemez. Peki engelliye , abonelikte indirim, bakana maaş başvuru alma şartları! Temmuzda engelli maaşı mı var mı?

2019 engelliye erken emeklilik, abonelikte indirim, bakana maaş başvuru alma şartları! Temmuzda engelli maaşı zammı var mı gibi sorular engelli vatandaşlarımız ve onların aileleri tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda bu sorulara cevap teşkil edecek bir haber hazırladık. İşe girişten sonra engelli hale gelip çalışma gücünü yüzde 60 ve üzerinde kaybedenler malulen emeklilik hakkını elde eder. Malulen emeklilik için en az 10 yıllık sigortalılık süresi aranıyor. Belediye otobüsleri, metro seferleri, Demir Yolları ve Deniz Yolları'nın şehir içi seferleri ücretsiz. 'Ağır engelli' ibareli raporu olanların bir refakatçisi ücretsiz ulaşımdan yararlanır.

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