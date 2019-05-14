2019 engelliye erken emeklilik, abonelikte indirim, bakana maaş başvuru alma şartları! Temmuzda engelli maaşı zammı var mı gibi sorular engelli vatandaşlarımız ve onların aileleri tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda bu sorulara cevap teşkil edecek bir haber hazırladık. İşe girişten sonra engelli hale gelip çalışma gücünü yüzde 60 ve üzerinde kaybedenler malulen emeklilik hakkını elde eder. Malulen emeklilik için en az 10 yıllık sigortalılık süresi aranıyor. Belediye otobüsleri, metro seferleri, Demir Yolları ve Deniz Yolları'nın şehir içi seferleri ücretsiz. 'Ağır engelli' ibareli raporu olanların bir refakatçisi ücretsiz ulaşımdan yararlanır.