Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcısı alımı 2025: 38 raportör yardımcısı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Yazılı sınav ne zaman?

Adaylar ön başvurularını ÖSYM başvuru merkezlerinden, ÖSYM internet adresi veya mobil uygulamalardan T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek. Posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek.

Ön Başvuru ve KPSS Şartı

Ön başvurularını yapan adaylar en yüksek KPSS puanlarına göre sıralanacak. Atama yapılacak 38 kadronun en fazla 10 katı aday (380 kişi) nihai başvuru yapmaya hak kazanacak. Ön başvuru sonuçları ÖSYM internet adresi üzerinden duyurulacak.

KPSS Puan Türleri ve Minimum Puan

Başvuruda bulunacak adayların, 2024 veya 2025 yıllarında yapılan KPSS'den P6, P30 veya P33 puan türlerinden en az 80 puan almış olması gerekiyor.