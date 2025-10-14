Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcısı alımı 2025: 38 raportör yardımcısı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Yazılı sınav ne zaman?
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, idari teşkilatında görevlendirmek üzere 38 raportör yardımcısı alımı yapacak. Başvurular ÖSYM üzerinden elektronik ortamda alınacak. KPSS şartı ve yaş kriterlerini karşılayan adaylar başvuru yapabilecek. Peki 38 raportör alımı son başvuru tarihi ne zaman? Yazılı sınav hangi gün yapılacak?
Yazılı sınav iki oturum halinde, ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak.
Başvuru nasıl yapılır?
Adaylar ön başvurularını ÖSYM başvuru merkezlerinden, ÖSYM internet adresi veya mobil uygulamalardan T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek. Posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek.
Ön Başvuru ve KPSS Şartı
Ön başvurularını yapan adaylar en yüksek KPSS puanlarına göre sıralanacak. Atama yapılacak 38 kadronun en fazla 10 katı aday (380 kişi) nihai başvuru yapmaya hak kazanacak. Ön başvuru sonuçları ÖSYM internet adresi üzerinden duyurulacak.
KPSS Puan Türleri ve Minimum Puan
Başvuruda bulunacak adayların, 2024 veya 2025 yıllarında yapılan KPSS'den P6, P30 veya P33 puan türlerinden en az 80 puan almış olması gerekiyor.
Nihai Başvuru ve Yazılı Sınav Ne Zaman?
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların nihai başvuruları 14-17 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak.
Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan alma şartı bulunuyor.
En yüksek puandan başlamak üzere, ilan edilen kadronun 4 katına kadar aday, sözlü sınava çağrılacak.
Sözlü Sınav Ne Zaman?
Sözlü sınav yer ve tarihleri, sonuçlar Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden duyurulacak.
Başvuru Şartları Neler?
Genel şart: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak.
Eğitim şartı: En az 4 yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile hukuk fakültesi mezunu olmak.
Yurt içi veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş diğer yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar da başvurabilecek.
Yaş şartı: Giriş sınavının yapıldığı yılın 1 Ocak itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1990 ve sonrası doğanlar).
Raportör nedir, ne iş yapar?
anayasa.gov.tr'de yer alan bilgilere göre raportör mesleğini icra edenlerin görevleri aşağıdaki gibidir.
Mahkemede, yargısal ve idari çalışmalara yardımcı olmak üzere yeterli sayıda raportör görevlendirilmiştir. Mahkemede raportör olabilmek için aşağıdaki şartlardan birini taşımak gerekir:
Mesleklerinde en az beş yıl başarıyla çalışmış adli veya idari hâkim ya da savcı veya Sayıştay denetçisi, başdenetçisi ya da uzman denetçisi olmak.
Yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat veya siyasal bilimler dallarında doçent, yardımcı doçent ya da doktorasını tamamlamış araştırma görevlisi olmak.
Adaylık süresi hariç, en az beş yıl başarıyla çalışmış raportör yardımcısı olmak.
Raportörler, idari yönden Başkana bağlı olup, görevlerini hâkimlik teminatına uygun olarak yerine getirirler.
Mahkemede, Genel Kurul faaliyetlerine yardımcı olmak üzere "Genel Kurul Raportörlüğü" bulunmaktadır.
Komisyonlara görevlerini yaparken yardımcı olmak üzere yeterli sayıda raportör ve idari personelden oluşan "Komisyonlar Raportörlüğü" birimi ve Bölümlere yardımcı olmak üzere de aynı şekilde teşekkül eden "Bölümler Raportörlüğü" birimi oluşturulmuştur.
Öte yandan, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü ile Mahkeme bünyesinde kurulan "Araştırma ve İçtihat Birimi", Bölümlerle yakın işbirliği içinde çalışmakta ve esas olarak içtihat uyumu ve kararların kalitesinin sağlanması hususunda görev yapmaktadır.