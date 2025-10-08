İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı 2025: 2 bin 764 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte şartlar ve kontenjanlar

Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 764 sürekli işçi alımı için Resmi Gazete'de ilan yayımladı. Başvurular, 13 Ekim 2025 tarihine kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.