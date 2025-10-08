İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı 2025: 2 bin 764 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte şartlar ve kontenjanlar

Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 764 sürekli işçi alımı için Resmi Gazete'de ilan yayımladı. Başvurular, 13 Ekim 2025 tarihine kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.
Başvuru Yapılacak Alanlar ve Personel Kadroları Neler?
Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatlarında çalıştırılmak üzere üç ana meslek grubunda alım yapacak:
Temizlik Görevlisi: 1.948 kişi
Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 572 kişi
Klinik Destek Elemanı (Hastane): 244 kişi
Başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kayıtları dikkate alınacak ve il düzeyinde alım yapılacak.
Başvuru Tarihleri Ne Zaman?
İş başvuruları tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar, 8 Ekim 2025 – 13 Ekim 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun e-Şube
sistemi üzerinden kayıtlarını tamamlayabilecek. Ayrıca başvuru ilanlarına aşağıdaki resmi sitelerden de ulaşmak mümkün:
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü: yhgm.saglik.gov.tr
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: kamuilan.sbb.gov.tr