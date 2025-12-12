Mustafa Sandal ile Emina Jahovic arasında nafaka krizi: Üç dava birden!

Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 2008 yılında dünyaevine girdi. Bu evlilikten iki oğlu olan çift, 2018 senesinde anlaşmalı olarak boşandı. Sandal ve Jahovic, son dönemlerde ise nafaka kriziyle gündeme geldi.

Kaynak: takvim.com.tr / arşiv Emina Jahoviç'in eski eşi Mustafa Sandal'a "Boşanma protokülüne uymuyor, nafakamı aksatıyor" diye dava açtığı öne sürüldü. Önce Sandal, sonra Jahoviç haberi yalanladı. Ancak konuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.