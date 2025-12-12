Mustafa Sandal ile Emina Jahovic arasında nafaka krizi: Üç dava birden!
2018 yılında anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandıran Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, son günlerde nafaka kriziyle gündem oldu. Emina Jahoviç'in eski eşi Mustafa Sandal'a “Boşanma protokülüne uymuyor, nafakamı aksatıyor” diye dava açtığı öne sürülürken taraflar iddiaları yalanladı. Ancak işin aslı başka çıktı. İşte detaylar...
Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 2008 yılında dünyaevine girdi. Bu evlilikten iki oğlu olan çift, 2018 senesinde anlaşmalı olarak boşandı. Sandal ve Jahovic, son dönemlerde ise nafaka kriziyle gündeme geldi.
Emina Jahoviç'in eski eşi Mustafa Sandal'a "Boşanma protokülüne uymuyor, nafakamı aksatıyor" diye dava açtığı öne sürüldü. Önce Sandal, sonra Jahoviç haberi yalanladı. Ancak konuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Emina'nın eski eşine karşı üç dava açtığı ortaya çıktı. İkili arasında yapılan protokole göre; Sandal, eski eşine nafaka ödeyecek, ayrıca Jahoviç istediği zaman, çocukları ve kendisi için araç kiralayabilecekti.
Ancak Sandal yükümlülüklerini yerine getirmeyince Jahoviç iki kez mahkemeye başvurdu. Jahoviç, bir süre önce tekrar İstanbul Aile Mahkemesi'nin yolunu tutarak nafaka ve araç kiralama hususunda Sandal'ın protokole uymadığı gerekçesiyle dava açtı.
DAVA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE
Jahoviç, İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede araç kiralama firmalarına ödediği parayı Sandal'ın karşılamadığını belirtip icra davası açtı.
Sandal ise mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde suçlamaların asılsız olduğunu ifade etti.
Sandal dilekçesinde sorumluluklarını yerine getirdiğini söyleyerek davaya itiraz etti. Bu gelişme üzerine Jahovic de Sandal'ın hamlesine karşılık mahkemeye itirazın iptali için dava açtı. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.