PODCAST CANLI YAYIN

Mustafa Sandal ile Emina Jahovic arasında nafaka krizi: Üç dava birden!

2018 yılında anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandıran Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, son günlerde nafaka kriziyle gündem oldu. Emina Jahoviç'in eski eşi Mustafa Sandal'a “Boşanma protokülüne uymuyor, nafakamı aksatıyor” diye dava açtığı öne sürülürken taraflar iddiaları yalanladı. Ancak işin aslı başka çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mustafa Sandal ile Emina Jahovic arasında nafaka krizi: Üç dava birden!

Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 2008 yılında dünyaevine girdi. Bu evlilikten iki oğlu olan çift, 2018 senesinde anlaşmalı olarak boşandı. Sandal ve Jahovic, son dönemlerde ise nafaka kriziyle gündeme geldi.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

Emina Jahoviç'in eski eşi Mustafa Sandal'a "Boşanma protokülüne uymuyor, nafakamı aksatıyor" diye dava açtığı öne sürüldü. Önce Sandal, sonra Jahoviç haberi yalanladı. Ancak konuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

Sabah'ta yer alan habere göre; Emina'nın eski eşine karşı üç dava açtığı ortaya çıktı. İkili arasında yapılan protokole göre; Sandal, eski eşine nafaka ödeyecek, ayrıca Jahoviç istediği zaman, çocukları ve kendisi için araç kiralayabilecekti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ancak Sandal yükümlülüklerini yerine getirmeyince Jahoviç iki kez mahkemeye başvurdu. Jahoviç, bir süre önce tekrar İstanbul Aile Mahkemesi'nin yolunu tutarak nafaka ve araç kiralama hususunda Sandal'ın protokole uymadığı gerekçesiyle dava açtı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

DAVA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE

Jahoviç, İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede araç kiralama firmalarına ödediği parayı Sandal'ın karşılamadığını belirtip icra davası açtı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sandal ise mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde suçlamaların asılsız olduğunu ifade etti.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

Sandal dilekçesinde sorumluluklarını yerine getirdiğini söyleyerek davaya itiraz etti. Bu gelişme üzerine Jahovic de Sandal'ın hamlesine karşılık mahkemeye itirazın iptali için dava açtı. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Ukrayna ve Gazze çağrısı: "Uluslararası toplumun Filistin'e borcunu ödeme zamanı geldi"
Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı bugün! Zamda üst sınır ne olacak?
D&R
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması! Barış ve Güven Forumu'nda aile fotoğrafı çekildi
Spor yazarları Brann-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde bilirkişi raporu: "Düşmedi itildi" | Gözaltı sayısı 5'e yükseldi
Futbolda bahis soruşturmasında Barış Alper ve Abdülkerim Bardakcı'ya inceleme başlatıldı
Finansın geleceği Turkuvaz'da şekilleniyor! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: 2027'de tek haneye düşecek
Norveç'te Talisca şov! Brann - Fenerbahçe: 0-4 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de: 9 üniversitenin rektörü değişti
CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi! İBB'den İstanbul'a zam yağmuru: İSPARK, Kent Lokantası, mezarlık...
Bakan Güler'den PKK ve SDG'ye net uyarı: Terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz | Gazze mesajı: Türkiye sorumluluk almaya hazır
Milyoner'e damga vuran fedakar öğretmen... Tek öğrenci için 60 km yol gidiyor
Mehmet Akif Ersoy'un ifadesindeki yalan! "Televizyona çıkarmadım" dediği savunmasını yayın kayıtları çürüttü
Beyaz Saray’da 12 milyarder! Trump’a milyonlar yağdırdılar
Başkan Erdoğan'dan işverene asgari ücret mesajı: "Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum"
İmralı Heyeti MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de rapor safhası
Medyadaki safra taşı dökülüyor! Mehmet Akif Ersoy'dan "Rezan Epözdemir'le Barcelona'da görüştüm" itirafı | Kenan Tekdağ bu işin neresinde?
5. Finansın Geleceği Zirvesi Turkuvaz Medya'da! CB Yardımcısı Yılmaz Avrupa'da ilk 4 hedefini açıkladı
Aliye’nin minik Arda’sı büyüdü! Ayberk Koçar’ın son hali sosyal medyada gündem oldu