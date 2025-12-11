Gökhan Özen ve hayranı arasındaki gerilim mahkemeye taşındı: Namusumla oynadı

Yıldız, Özen ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve yaklaşık 4-5 ay görüştüklerini belirterek, aralarındaki gerginliğin istemediği bir yere çağrılmasının ardından başladığını ifade etti.

Kaynak: Sosyal medya

Yıldız dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: "Gökhan Özen ile sosyal medya üzerinden tanıştık. Yaklaşık 4-5 ay görüştük. Beni gitmek istemediğim bir yere çağırdı. Gitmeyince aramızda husumet çıktı. Hiçbir zaman Gökhan Özen'in peşinde olmadım. Onurumla ve namusumla oynayan ve beni hayranlarına hedef gösteren Gökhan Özen'dir."