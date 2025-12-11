Gökhan Özen ve hayranı arasındaki gerilim mahkemeye taşındı: Namusumla oynadı
Şarkıcı Gökhan Özen ile gemi kaptanı Tuğçe Yıldız arasındaki gerginlik karşılıklı suçlamalarla büyüdü. Özen’in uzaklaştırma kararı aldırmasının ardından Yıldız da savcılığa başvurarak önemli iddialar ortaya koydu. İşte taraflar arasında gündeme damga vuran süreç...
Şarkıcı Gökhan Özen ile gemi kaptanı Tuğçe Yıldız arasındaki tartışma, karşılıklı iddiaların ardından hukuki boyuta taşındı. Özen'in, kendisini hedef alan hakaret ve iftira içerikli paylaşımlar yapıldığı iddiasıyla Yıldız hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırması, gündemde geniş yankı uyandırdı.
Karşılıklı Suçlamalar Büyüdü ⚖️
Uzaklaştırma kararının ardından sessizliğini bozan Tuğçe Yıldız, savcılığa suç duyurusunda bulunarak yaşananlara ilişkin kendi iddialarını dile getirdi.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Tuğçe Yıldız, Özen'in iddialarının yalan olduğunu, asıl hakaret ve iftiraya kendisinin maruz kaldığını öne sürdü.
Yıldız, Özen ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve yaklaşık 4-5 ay görüştüklerini belirterek, aralarındaki gerginliğin istemediği bir yere çağrılmasının ardından başladığını ifade etti.
Yıldız dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: "Gökhan Özen ile sosyal medya üzerinden tanıştık. Yaklaşık 4-5 ay görüştük. Beni gitmek istemediğim bir yere çağırdı. Gitmeyince aramızda husumet çıktı. Hiçbir zaman Gökhan Özen'in peşinde olmadım. Onurumla ve namusumla oynayan ve beni hayranlarına hedef gösteren Gökhan Özen'dir."
Ne Olmuştu?
Gökhan Özen, sosyal medya üzerinden kendisini takıntı hâline getirip hakaret ve iftira içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla Tuğçe Yıldız hakkında mahkemeden 1 aylık uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Özen tarafı, Yıldız'ın kendisini ve ailesini sosyal medya yoluyla hedef aldığını ileri sürmüştü.