PODCAST CANLI YAYIN

Survivor 2026’da Dilan Çıtak sahnede: Haksızlığa gelemem!

Dilan Çıtak, Survivor 2026 Ünlüler-All Star kadrosuna katıldı. Gerçek Dilan’ı göstermek isteyen genç şarkıcı, yarışmadaki hedeflerini ve hassasiyetlerini anlattı.

Giriş Tarihi:
Survivor 2026’da Dilan Çıtak sahnede: Haksızlığa gelemem!

Survivor 2026 Ünlüler-All Star sezonu için geri sayım başladı. Bu yıl yarışacak isimlerden biri de Dilan Çıtak oldu. Son dönemde özel hayatı ve gündemdeki olaylarıyla dikkat çeken Çıtak, konuk olduğu bir YouTube programında hem yarışmaya dair hem de kendi yaşamına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Survivor Yolcusu🏝️

Hürriyet'e konuşan Çıtak, "Çok skandallara doğdu benim hayatım, hiç tercih etmek istemediğim bir hayattı. Ben konservatuvar okuyan, hayatı müzikle geçen biriyim aslında. Benim başım son yıllarda beladan da kurtulmadı. Gerçek Dilan'ı insanlar tanısın çok isterim. Kaotik hayat doğduğum andan itibaren yakanızda" dedi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Haksızlığa Gelemem ⚔️

"Öfke kontrolü olan bir insandım" diyen şarkıcı, "Hassas döneminde karşılaştığım kaba bir anda kendimi frenlemedim. Kendimi frenleyebilirdim. Bir olay yaşadım, kedimin kafesine vuruldu. Kedimin kafesine vurulmasını bugün dahi kabul edemem. Boş vermeyi öğrendim artık" ifadelerini kullandı.

Çıtak, "Hayatımdaki en büyük kavgam haksızlık. Adaletsizliğe gelemiyorum. Biri birine haksızlık etmemeli" dedi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Gerçek Dilan'ı Göstermek İstiyor

Ünlü isim, "Survivor için beni aradıklarında şoke oldum. İnsanlar o kadar yanlış Dilan tanıdı ki doğru Dilan'ı görmeleri gerekiyor. Bir cesaret gidiyorum" şeklinde konuştu.

Çıtak, Survivor'la ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "İnşallah bana sataşmazlar, başımı ağrıtmazlar. Kendimi parkurlarda merak ediyorum. Kavga, kaos uzak dursun istiyorum. Ben haksızlığa uğramamalıyım. Gerçek Dilan Çıtak kim onu görürler, bu da benim için çok büyük bir şampiyonluk olur"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Özel Hayat ve Yanıtlar 💬

Özel hayatıyla ilgili de konuşan ünlü şarkıcı, eşi Levent Dörter ile hakkında çıkan boşanma iddialarına şu yanıtı verdi: "Biz aslında yüksek yaşayan çiftiz. Bizim şöyle bir dengesizliğimiz var hemen ayrıldığımızı zannediyorlar. Biz hemen böyle Instagram'dan birbirimizi çıkarıyoruz. Genelde Levent küs kalamaz, ben de sevmem küs kalmayı"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Papa 14. Leo İstanbul'da! Kutsal Ruh Katolik Kilisesi'nde ayine katıldı
Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu cephesine salladı: Kirpilerle kucaklaşılmaz
Trendyol
Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti dünya basınında! Başkan Erdoğan’ın Filistin vurgusuna dikkat
İmamoğlu Suç Örgütü'nün Beylikdüzü’nden Kapalıçarşı’ya rüşvet rotası
CHP'de iki yılda dördüncü kurultay!
İdefix
Kaya ailesi soruşturmasında tutuklu sayısı 2’ye ulaştı: Aileden tüyler ürperten açıklama!
Fenerbahçe'den 3'lü bomba!
Sahte e-imza dolandırıcılığında 123 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi
Başkan Erdoğan'dan Millilere destek: Maçı tribünde izledi soyunma odasını ziyaret etti! "Cedi toparladın mı?"
Türk telekom
Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: 81 ilin 80’ine kar ve yağmur geliyor!
2026 vergi, harç, pasaport bedelleri ve trafik cezaları netleşti!
3'ü kırmızı 8 suçlu! Gürcistan'da paketlenip getirildiler
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı
Trabzonspor'dan Coca Cola'ya Filistin tokadı! Soykırıma sponsor olmadılar
ABD'de siyonist zirve: Mike Walz ana konuşmacı olacak! 1 milyon Yahudi planı, soykırıma övgü
19 yıllık öğretmen Hikmet Akçay cinayeti aydınlatıldı! Cesedi bavula koyup yakmışlar