Survivor 2026’da Dilan Çıtak sahnede: Haksızlığa gelemem!

Kaynak: Sosyal medya

Gerçek Dilan'ı Göstermek İstiyor

Ünlü isim, "Survivor için beni aradıklarında şoke oldum. İnsanlar o kadar yanlış Dilan tanıdı ki doğru Dilan'ı görmeleri gerekiyor. Bir cesaret gidiyorum" şeklinde konuştu.

Çıtak, Survivor'la ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "İnşallah bana sataşmazlar, başımı ağrıtmazlar. Kendimi parkurlarda merak ediyorum. Kavga, kaos uzak dursun istiyorum. Ben haksızlığa uğramamalıyım. Gerçek Dilan Çıtak kim onu görürler, bu da benim için çok büyük bir şampiyonluk olur"