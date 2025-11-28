Survivor 2026’da Dilan Çıtak sahnede: Haksızlığa gelemem!
Dilan Çıtak, Survivor 2026 Ünlüler-All Star kadrosuna katıldı. Gerçek Dilan’ı göstermek isteyen genç şarkıcı, yarışmadaki hedeflerini ve hassasiyetlerini anlattı.
Survivor 2026 Ünlüler-All Star sezonu için geri sayım başladı. Bu yıl yarışacak isimlerden biri de Dilan Çıtak oldu. Son dönemde özel hayatı ve gündemdeki olaylarıyla dikkat çeken Çıtak, konuk olduğu bir YouTube programında hem yarışmaya dair hem de kendi yaşamına dair samimi açıklamalarda bulundu.
Survivor Yolcusu🏝️
Hürriyet'e konuşan Çıtak, "Çok skandallara doğdu benim hayatım, hiç tercih etmek istemediğim bir hayattı. Ben konservatuvar okuyan, hayatı müzikle geçen biriyim aslında. Benim başım son yıllarda beladan da kurtulmadı. Gerçek Dilan'ı insanlar tanısın çok isterim. Kaotik hayat doğduğum andan itibaren yakanızda" dedi.
Haksızlığa Gelemem ⚔️
"Öfke kontrolü olan bir insandım" diyen şarkıcı, "Hassas döneminde karşılaştığım kaba bir anda kendimi frenlemedim. Kendimi frenleyebilirdim. Bir olay yaşadım, kedimin kafesine vuruldu. Kedimin kafesine vurulmasını bugün dahi kabul edemem. Boş vermeyi öğrendim artık" ifadelerini kullandı.
Çıtak, "Hayatımdaki en büyük kavgam haksızlık. Adaletsizliğe gelemiyorum. Biri birine haksızlık etmemeli" dedi.
Gerçek Dilan'ı Göstermek İstiyor
Ünlü isim, "Survivor için beni aradıklarında şoke oldum. İnsanlar o kadar yanlış Dilan tanıdı ki doğru Dilan'ı görmeleri gerekiyor. Bir cesaret gidiyorum" şeklinde konuştu.
Çıtak, Survivor'la ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "İnşallah bana sataşmazlar, başımı ağrıtmazlar. Kendimi parkurlarda merak ediyorum. Kavga, kaos uzak dursun istiyorum. Ben haksızlığa uğramamalıyım. Gerçek Dilan Çıtak kim onu görürler, bu da benim için çok büyük bir şampiyonluk olur"
Özel Hayat ve Yanıtlar 💬
Özel hayatıyla ilgili de konuşan ünlü şarkıcı, eşi Levent Dörter ile hakkında çıkan boşanma iddialarına şu yanıtı verdi: "Biz aslında yüksek yaşayan çiftiz. Bizim şöyle bir dengesizliğimiz var hemen ayrıldığımızı zannediyorlar. Biz hemen böyle Instagram'dan birbirimizi çıkarıyoruz. Genelde Levent küs kalamaz, ben de sevmem küs kalmayı"