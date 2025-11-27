Ceyda Ateş zorlu tedavi sürecini açıkladı: Son çare ameliyat

37 yaşındaki oyuncu, eşi Buğra Toplusoy ile birlikte hastaneye giderek tedavi sürecine başladı. Instagram paylaşımında, "Omzumda kalsiyum birikmesi var. Ameliyat son seçenek olarak düşünülüyor. Çünkü oldukça zorlu bir işlem" sözleriyle durumunu aktardı. Ateş, doktorunun ameliyatı "en sevmediğim operasyonlardan biri" şeklinde değerlendirdiğini de paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya

Omzuna iğne yapıldığı anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşan Ateş, şunları söyledi: "Bu kalsiyum birikmesi yoğun ağrıya neden oluyormuş. Şu anda bölgeye kortizonlu iğne yapıldı ve üç hafta sonra kontrol edilecek. Eğer bu tedavi yeterli olmazsa PRP uygulamasına başlanacak"