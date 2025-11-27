PODCAST CANLI YAYIN

Ceyda Ateş zorlu tedavi sürecini açıkladı: Son çare ameliyat

Oyuncu Ceyda Ateş, kolundaki kalsiyum birikmesi nedeniyle hastaneye gitti. Paylaştığı son görüntülerde ameliyatın son çare olarak düşünüldüğünü açıkladı. Ateş’in sağlık durumu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Ceyda Ateş zorlu tedavi sürecini açıkladı: Son çare ameliyat

"Adını Feriha Koydum" dizisindeki performansıyla tanınan oyuncu Ceyda Ateş, uzun süredir omzunda yaşadığı sorunla mücadele ediyor. Kolundaki yırtık ve kalsiyum birikmesi nedeniyle zor günler geçiren Ateş, hastaneden paylaştığı görüntülerle sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı.

Ameliyat Son Seçenek

37 yaşındaki oyuncu, eşi Buğra Toplusoy ile birlikte hastaneye giderek tedavi sürecine başladı. Instagram paylaşımında, "Omzumda kalsiyum birikmesi var. Ameliyat son seçenek olarak düşünülüyor. Çünkü oldukça zorlu bir işlem" sözleriyle durumunu aktardı. Ateş, doktorunun ameliyatı "en sevmediğim operasyonlardan biri" şeklinde değerlendirdiğini de paylaştı.

Omzuna iğne yapıldığı anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşan Ateş, şunları söyledi: "Bu kalsiyum birikmesi yoğun ağrıya neden oluyormuş. Şu anda bölgeye kortizonlu iğne yapıldı ve üç hafta sonra kontrol edilecek. Eğer bu tedavi yeterli olmazsa PRP uygulamasına başlanacak"

Ateş'in sağlık durumu hakkındaki açıklamalar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri, ünlü oyuncuya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Aile ve Kariyer Hayatı 👩‍👧

Oyuncu, 2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenmiş, 2000 yılında Talia adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. ABD'de de yaşama kararı alan Ateş, kariyerini ve özel hayatını dengeli bir şekilde sürdürmeye çalışıyor. Paylaşımlarında samimi ve açıklayıcı olması, takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor.

