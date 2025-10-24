Korkmayın geçici! Yasmin Erbil saçlarını öyle bir renge boyadı ki! Son hali şaşırttı

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile takipçilerini hem şaşırttı hem de eğlendirdi.
Hasta olduğundan dolayı evde vakit geçiren genç sunucu, sıkıntıdan saçlarını pembe renge boyadı ve pozlarını Instagram'da paylaştı.
Paylaşımına "Korkmayın, geçici" diyen Yasmin Erbil, yaptığı esprili açıklamayla takipçilerini gülümsetti: "Bir insan evde hasta yatıyor diye saçını pembe yapar mı? Sıkıntıdan saçımı pembe yaptım"