Korkmayın geçici! Yasmin Erbil saçlarını öyle bir renge boyadı ki! Son hali şaşırttı

Mehmet Ali Erbil’in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Genç sunucu, sıkıntısını eğlenceli bir dokunuşla yansıtarak saçlarını pembe renge boyadı ve paylaşımına “Korkmayın, geçici” notunu ekledi. Son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Korkmayın geçici! Yasmin Erbil saçlarını öyle bir renge boyadı ki! Son hali şaşırttı

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile takipçilerini hem şaşırttı hem de eğlendirdi.

Hasta olduğundan dolayı evde vakit geçiren genç sunucu, sıkıntıdan saçlarını pembe renge boyadı ve pozlarını Instagram'da paylaştı.

Paylaşımına "Korkmayın, geçici" diyen Yasmin Erbil, yaptığı esprili açıklamayla takipçilerini gülümsetti: "Bir insan evde hasta yatıyor diye saçını pembe yapar mı? Sıkıntıdan saçımı pembe yaptım"

Daha önce de farklı imaj değişiklikleriyle dikkat çeken Erbil, bu cesur tercihiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Takipçileri kısa sürede paylaşıma yoğun ilgi göstererek genç sunucunun yeni tarzını değerlendirdi.

İşte Yasmin Erbil'in son hali...

