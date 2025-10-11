PODCAST CANLI YAYIN

10 aydır meme kanseriyle mücadele eden Irmak Ünal’dan kuaför paylaşımı: Saçları uzamış da beyazları mı çıkmış...

Oyuncu Irmak Ünal, önceki gün 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı. Bali’de yeni bir hayat kuran Ünal, bugün ise kuaförden bir paylaşımda bulundu. Saçlarının uzadığını ve doğal bir boya ile renklendirdiğini duyurarak o anları paylaştı.

Giriş Tarihi:
10 aydır meme kanseriyle mücadele eden Irmak Ünal’dan kuaför paylaşımı: Saçları uzamış da beyazları mı çıkmış...

Usta oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, uzun süredir sürdürdüğü meme kanseri mücadelesini dün sosyal medya üzerinden ilk kez takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünal, yaşadığı süreci "Bu yolculuk hem çok gerçek hem çok zor hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü" sözleriyle tarif ederken erken teşhisin önemine de vurgu yaptı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü isim, "Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı ve bu süreçte şunu çok net öğrendim: erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi, korku değil güç demek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünal, bugün ise kuaförden bir paylaşımda bulundu. Saçlarının uzadığını ve doğal bir boya ile renklendirdiğini duyurarak o anları paylaştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu, yayınladığı videoda "Aman da aman saçları uzamış da beyazları mı çıkmış. Evet bugün doğal bir boyayla saçlarımı boyatıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünal, bir önceki paylaşımına da "Kısa saç özgür ve hafif. Az bakım, çok zaman. Peruk arada güzel de devamlı pek zor" ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? İşte kurulacak iki "güç" ve Türkiye'nin rolü
Başkan Erdoğan baba ocağında... Rize'de komşularıyla sohbet etti
Aynadaki Yabancı
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu "Don Vito" Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala yakalandı! Türkiye'ye getirildiler
Çocuk suçlarıyla ilgili yeni yasayı TAKVİM açıklıyor! Çeteler yandı | İşte yeni "Minguzzi" yasası
CHP Adanalıyı canından bezdirdi! Belediyenin toplayamadığı çöpler vatandaşı isyan ettirdi!
CANLI | Ateşkes yürürlükte! İsrail çekildi Gazze'ye dönüş başladı | Lübnan'a saldırı
Resmen başladı! İşletmelerde zorunlu olacak: Fiyat etiketi...
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi: Savcılıktan İçişleri Bakanlığına başvuru
6 İL SARI ALARM LİSTESİNDE: Meteoroloji peş peşe uyardı! Şemsiyeleri sıkı tutun
Cehennem Necati (Necati Arabacı) soruşturmasında yeni deliller ortaya çıktı: 3 eğlence mekanına çökmüş!
Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme: Tüm ifadelere Takvim.com.tr ulaştı! İntikam sözü dosyaya girdi: Daltonlar çetesinin kilit ismi talimatlar ondan
Lisede 2+2 modeli! Kaç yıl zorunlu olacak?
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu: Ezber bozan bir sezon geliyor!
Trump’tan Gazze zirvesi: Türkiye masada
Yerli doğalgazda yeni dönem: Türkiye ihracata geçmeye hazırlanıyor
Staj yapanlara erken emeklilik müjdesi! Annelere ve bazı mesleklere fırsat...
Trump’tan Çin’e sert misilleme: “Görüşmemiz için bir neden kalmadı”
Yurt genelinde konut seferberliği! Hem deprem bölgesi hem kentsel dönüşüm projeleri bir arada yürütülüyor
Bizim Aile’nin Ferdi’si Cengiz Nezir bakın şimdi ne halde! Meğer oyunculuğu bıraktıktan sonra...