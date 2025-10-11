10 aydır meme kanseriyle mücadele eden Irmak Ünal’dan kuaför paylaşımı: Saçları uzamış da beyazları mı çıkmış...

Usta oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, uzun süredir sürdürdüğü meme kanseri mücadelesini dün sosyal medya üzerinden ilk kez takipçileriyle paylaştı.
Ünal, yaşadığı süreci "Bu yolculuk hem çok gerçek hem çok zor hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü" sözleriyle tarif ederken erken teşhisin önemine de vurgu yaptı.
Ünlü isim, "Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı ve bu süreçte şunu çok net öğrendim: erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi, korku değil güç demek" ifadelerini kullandı.