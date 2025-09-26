PODCAST CANLI YAYIN

ATV’nin sevilen dizisi Gözleri KaraDeniz dizisinde Güneş karakterini canlandıran Özge Yağız, bir süre önce meslektaşı Burak Berkay Akgül ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift, Burak Berkay Akgül’ün doğum gününe özel yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Aşka gelen Akgül, sosyal medyayı salladı.

Gözleri KaraDeniz Güneş’i Özge Yağız’a sevgilisi Burak Berkay Akgül’den romantik kutlama!

ATV'nin beğeniyle takip edilen dizisi Gözleri KaraDeniz'de Güneş karakterine hayat veren başarılı oyuncu Özge Yağız, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Yağız, bir süredir meslektaşı Burak Berkay Akgül ile yaşadığı aşkla magazin dünyasında konuşulmaya devam ediyor.

28 yaşına giren Özge Yağız'a, sevgilisi Burak Berkay Akgül'den romantik bir doğum günü kutlaması geldi. Sosyal medya hesabından arka arkaya birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaşan Akgül, paylaşımına eklediği romantik notla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, "Seninle gülmek, büyümek, hayalleri paylaşmak ve her gün yeniden sevmek... İyi ki varsın, iyi ki doğdun sevgilim" sözleriyle sevgilisine olan aşkını bir kez daha ilan etti.

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün aşk dolu pozları bu kez de sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaşımlara kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Hem kariyerleri hem de özel hayatlarıyla dikkat çeken çiftin uyumu, hayranlarından tam not aldı.

Dizi setlerinin yoğun temposundan fırsat buldukça birlikte vakit geçiren çift, daha önce Karadağ tatillerinden paylaştıkları karelerle de gündem olmuştu.

