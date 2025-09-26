Gözleri KaraDeniz Güneş’i Özge Yağız’a sevgilisi Burak Berkay Akgül’den romantik kutlama!

ATV'nin beğeniyle takip edilen dizisi Gözleri KaraDeniz 'de Güneş karakterine hayat veren başarılı oyuncu Özge Yağız , özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Yağız, bir süredir meslektaşı Burak Berkay Akgül ile yaşadığı aşkla magazin dünyasında konuşulmaya devam ediyor.

Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu, "Seninle gülmek, büyümek, hayalleri paylaşmak ve her gün yeniden sevmek... İyi ki varsın, iyi ki doğdun sevgilim" sözleriyle sevgilisine olan aşkını bir kez daha ilan etti.