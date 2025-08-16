Minik İlis uykuya hasret bıraktı! Taze anne İlayda Şeker takipçilerinden yardım istedi

Survivor 2021'de tanışan İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Kasım 2022'de evlenmişti. Çift, Survivor 2025'in ilk bölümünde İlayda'nın hamile olduğunu açıklamış ve sosyal medyada bebeklerinin adının "İlis" olacağını duyurmuştu.
Beklenen mutlu gün 10 Temmuz 2025'te geldi ve çift, kızları İlis'i kucaklarına aldı. İsmail Balaban, doğum sonrası yaptığı paylaşımda "Çok şükür evladımızı kucağımıza almak nasip oldu. Dinine, vatanına, bayrağına bağlı hayırlı bir evlat olarak yetiştirmek nasip olsun inşallah" ifadelerini kullandı.
Taze anne İlayda Şeker ise doğum sonrası sağlık durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendirdi: "Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Harikayım, bomba gibiyim. O kadar iyiyim. Merak etmeyin. Çok güzel bir doğum geçirdim"