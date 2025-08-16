PODCAST CANLI YAYIN

Minik İlis uykuya hasret bıraktı! Taze anne İlayda Şeker takipçilerinden yardım istedi

Survivor’dan tanışıp evlenen İsmail Balaban ve İlayda Şeker, 10 Temmuz 2025 günü kızları İlis’i kucaklarına aldı. İlk kez annelik duygusunu tadan İlayda Şeker, bebeklerinin uyku sorunu yüzünden zor günler yaşadığını samimi bir dille takipçileriyle paylaştı. Hem mutluluğu hem de yorgunluğu iç içe geçen çiçeği burnunda anne, takipçilerinden yardım istedi.

Survivor 2021'de tanışan İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Kasım 2022'de evlenmişti. Çift, Survivor 2025'in ilk bölümünde İlayda'nın hamile olduğunu açıklamış ve sosyal medyada bebeklerinin adının "İlis" olacağını duyurmuştu.

Beklenen mutlu gün 10 Temmuz 2025'te geldi ve çift, kızları İlis'i kucaklarına aldı. İsmail Balaban, doğum sonrası yaptığı paylaşımda "Çok şükür evladımızı kucağımıza almak nasip oldu. Dinine, vatanına, bayrağına bağlı hayırlı bir evlat olarak yetiştirmek nasip olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Taze anne İlayda Şeker ise doğum sonrası sağlık durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendirdi: "Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Harikayım, bomba gibiyim. O kadar iyiyim. Merak etmeyin. Çok güzel bir doğum geçirdim"

Ancak İlayda, son zamanlarda kızları İlis'in uyku sorunu yaşadığını ve bunun kendisini oldukça yorduğunu da samimiyetle paylaştı.

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan İlayda, şunları söyledi: "Herkese günaydın arkadaşlar. Yardımınıza ihtiyacım var. Soruyu soruyorum; İlis Hanım sabah 6'dan beri ayakta ve asla uyumuyor. Bakın saat kaç olmuş 11 mi 11.30 mu? Artık saatten bile haberim yok. Gözlerimden gördüğünüz gibi. Kucakta uyuması gerekiyor asla yatakta uyumuyor. Tam beşiğine, yatağa koyuyorum ağlıyor. Ve dışarıda uyumak istiyor yeni modası herhalde. Asla evin içinde uyutamadım. O kadar uykusuzum ki anlatamam. Annemle beraber bakıyorum. Annem olmasa ben ne yapacakmışım bilmiyorum. O da yakından gidecek. Benim çocuğum çok muzur bir çocuk. Sürekli kucak isteyen bir çocuk"

İlayda, takipçilerinden destek ve öneriler beklediğini belirterek, bebek bakımıyla ilgili zorlukları içtenlikle paylaştı.

