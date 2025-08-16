Minik İlis uykuya hasret bıraktı! Taze anne İlayda Şeker takipçilerinden yardım istedi

Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan İlayda, şunları söyledi: "Herkese günaydın arkadaşlar. Yardımınıza ihtiyacım var. Soruyu soruyorum; İlis Hanım sabah 6'dan beri ayakta ve asla uyumuyor. Bakın saat kaç olmuş 11 mi 11.30 mu? Artık saatten bile haberim yok. Gözlerimden gördüğünüz gibi. Kucakta uyuması gerekiyor asla yatakta uyumuyor. Tam beşiğine, yatağa koyuyorum ağlıyor. Ve dışarıda uyumak istiyor yeni modası herhalde. Asla evin içinde uyutamadım. O kadar uykusuzum ki anlatamam. Annemle beraber bakıyorum. Annem olmasa ben ne yapacakmışım bilmiyorum. O da yakından gidecek. Benim çocuğum çok muzur bir çocuk. Sürekli kucak isteyen bir çocuk"