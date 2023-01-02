Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni bölüm ne zaman, saat kaçta çıkıyor? 20. BÖLÜM FRAGMANI! Zeyd ve Oğulcan elenecek mi?

9 Erkek, 9 kadının bir arada olduğu Kısmet Olur Aşkın Gücü evinde yaşanan kavgalar her hafta programa damga vuruyor. Yeni bölümleri merakla beklenen programın 19. bölümü yayınlandı. Peki 20. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?