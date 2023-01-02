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    • Magazin
    • 02.01.2023 19:12
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    • 02.01.2023 19:16
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    Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni bölüm ne zaman, saat kaçta çıkıyor? 20. BÖLÜM FRAGMANI! Zeyd ve Oğulcan elenecek mi?

    Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Fragmana Cansel yüzünden birbirine giren Zeyd ve Oğulcan damga vurdu. İkilinin elenip elenmeyeceği araştırılıyor. Peki Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni bölüm ne zaman, saat kaçta çıkıyor? Zeyd ve Oğulcan elenecek mi, yoksa uyarı mı alacak?

    Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni bölüm ne zaman, saat kaçta çıkıyor?

    9 Erkek, 9 kadının bir arada olduğu Kısmet Olur Aşkın Gücü evinde yaşanan kavgalar her hafta programa damga vuruyor. Yeni bölümleri merakla beklenen programın 19. bölümü yayınlandı. Peki 20. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü haftanın 6 günü yayınlanıyor. Youtube'de izlenen program 18.30'da başlıyor.

    KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI - OYUNCULARI KİMLER?

    AYBÜKE

    AYŞENUR

    CANSEL

    ESLEM

    SİMGE

    ŞEYDANUR

    YAREN

    YELİZ

    ERHAN

    EROL

    BİLEK

    OĞULCAN

    SERDAR
        Yemeksepeti
        Haberler Magazin Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni bölüm ne zaman, saat kaçta çıkıyor? 20. BÖLÜM FRAGMANI! Zeyd ve Oğulcan elenecek mi?
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