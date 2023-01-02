Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni bölüm ne zaman, saat kaçta çıkıyor? 20. BÖLÜM FRAGMANI! Zeyd ve Oğulcan elenecek mi?

9 Erkek, 9 kadının bir arada olduğu Kısmet Olur Aşkın Gücü evinde yaşanan kavgalar her hafta programa damga vuruyor. Yeni bölümleri merakla beklenen programın 19. bölümü yayınlandı. Peki 20. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü haftanın 6 günü yayınlanıyor. Youtube'de izlenen program 18.30'da başlıyor.
KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI - OYUNCULARI KİMLER?
AYBÜKE
AYŞENUR
CANSEL
ESLEM
SİMGE
ŞEYDANUR
YAREN
YELİZ
ERHAN
EROL
BİLEK
OĞULCAN
SERDAR