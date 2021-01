İlker Kaleli kimdir? İlker Kaleli'nin oynadığı The Serpent konusu nedir? The Serpent nasıl izlenir?

İlker Kaleli kimdir? Türk oyuncu İlker Kaleli'nin oynadığı The Serpent isimli dizi sosyal medya trendleri arasına girdi. Dizi severler de The Serpent konusu nedir sorusuna yanıt aramaya başladı. The Serpent nasıl izlenir? İşte yeni dizi hakkında merak edilen bilgiler...

THE SERPENT KONUSU NEDİR?

The Serpent, 1970'li yıllarda Güneydoğu Asya'da Batılı turistlerin peşine düşen bir seri katilin hikayesini konu ediyor. Charles Sobhraj, Güneydoğu Asya'daki çeşitli ülkelere seyahat eden 20 gezginin cinayetinin sorumlusudur.