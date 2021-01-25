İlker Kaleli kimdir? İlker Kaleli'nin oynadığı The Serpent konusu nedir? The Serpent nasıl izlenir?

İlker Kaleli kimdir? Türk oyuncu İlker Kaleli'nin oynadığı The Serpent isimli dizi sosyal medya trendleri arasına girdi. Dizi severler de The Serpent konusu nedir sorusuna yanıt aramaya başladı. The Serpent nasıl izlenir? İşte yeni dizi hakkında merak edilen bilgiler...
THE SERPENT KONUSU NEDİR?
The Serpent, 1970'li yıllarda Güneydoğu Asya'da Batılı turistlerin peşine düşen bir seri katilin hikayesini konu ediyor. Charles Sobhraj, Güneydoğu Asya'daki çeşitli ülkelere seyahat eden 20 gezginin cinayetinin sorumlusudur.
Dünyanın farklı kıtalarında hakkında arama emri çıkarılan Sobhraj'ın yakalanma öyküsünün anlatıldığı dizide, Charles Sobhraj'ı Tahar Rahim canlandırıyor. Asya kıtası boyunca genç kadın gezginleri avlayıp öldürmekle suçlanan Charles Sobhraj'ın hikayesini anlatıyor.
1975 ve 1976'da Hindistan, Tayland ve Nepal'in 'Hippi Yolu'nda genç batılı gezginlerin faili meçhul cinayetlerinin baş zanlısı olan Sobhraj, üç farklı kıtada tutuklama emri ile Interpol'ün en çok aranan adamlarından biri olmuştu.
THE SERPENT NASIL İZLENİR?
8 bölümlük The Serpent dizisi 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 21: 00' itibarıyla BBC One'da yayınlanıyor.
İLKER KALELİ KİMDİR?
Kaan "İlker" Kaleli, 11 Mayıs 1984, İstanbul doğumlu, Türk dizi ve sinema oyuncusudur.
İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand'a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.
Sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. 2015 yılından 2017 yılına kadar Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırdı. 2020 yılında Öğretmen dizisinin başrolü Akif karakterini canlandırdı.
Kaleli, iyi derece İngilizce bilmektedir.