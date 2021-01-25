İlker Kaleli kimdir? İlker Kaleli'nin oynadığı The Serpent konusu nedir? The Serpent nasıl izlenir?

Dünyanın farklı kıtalarında hakkında arama emri çıkarılan Sobhraj'ın yakalanma öyküsünün anlatıldığı dizide, Charles Sobhraj'ı Tahar Rahim canlandırıyor. Asya kıtası boyunca genç kadın gezginleri avlayıp öldürmekle suçlanan Charles Sobhraj'ın hikayesini anlatıyor.

1975 ve 1976'da Hindistan, Tayland ve Nepal'in 'Hippi Yolu'nda genç batılı gezginlerin faili meçhul cinayetlerinin baş zanlısı olan Sobhraj, üç farklı kıtada tutuklama emri ile Interpol'ün en çok aranan adamlarından biri olmuştu.

THE SERPENT NASIL İZLENİR?

8 bölümlük The Serpent dizisi 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 21: 00' itibarıyla BBC One'da yayınlanıyor.