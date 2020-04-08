Atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?', önceki akşam yeni formatıyla ilk kez ekrana geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışma, Coronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz yapılmaya başlanınca 'seyirci jokeri'nde değişikliğe gidildi.
Yarışmacılar takıldıkları soruları, Ekim 2019'da 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazanan Arda Ayten'e sordular.
19 Yaşındaki tıp öğrencisi Ayten, yine bilgisini konuşturarak sosyal medyanın gündemine yerleşti.
Sosyetik Ceylan Çapa da ilgiyle izlediği yarışmanın önceki akşamki bölümü için şöyle dedi: "Boş boş programlar devam edeceğine en sevdiğim yarışma programının böyle devam etmesine çok sevindim. Tebrikler çok güzel düşünce."
Yarışmacılar, takıldıkları soruları stüdyodaki seyirci yerine Arda Ayten'e sordu. 19 yaşındaki genç, yine bilgisini gözler önüne serdi.
Sosyetik Ceylan Çapa, atv'nin fenomen yarışmasını hiç kaçırmadan takip ediyor.
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