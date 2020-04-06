Milyoner'de 'katil' sürprizi! Bizimkiler dizisinin 'katili' Aykut Oray'ın oğlu Anıl Oray yarışmaya katıldı 06.04.2020 21:53

Türk dizi tarihinde sevilen diziler yer arasında bulunan Bizimkiler dizisinde Katil karakterini canlandıran Aykut Oray'ın oğlu Anıl Oray Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. Oray programda babasının bilinenin aksine entelektüel bir insan olduğunu ve doktora seviyesinde arkeoloji mezunu olduğu açıkladı.

Türk dizi tarihinde sevilen diziler yer arasında bulunan Bizimkiler dizisinde Katil karakterini canlandıran Aykut Oray'ın oğlu Anıl Oray Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı.

Babasıyla ilgili anılarını anlatan Anıl Oray, horozla gezdiği için tavuk yemediğini ve 'Rol arkadaşımı yemem' dediğini dile getirdi. Oray, nereye gitseler babasının önüne çöp kutusu koyduklarını söyleyerek, "Babamın entelektüel bilgisi çok yüksekti. Doktora seviyesinde arkeoloji mezunu kendisi ama iki horoz alıp kaba tabirle maganda oynadığı zaman çok sevildi. Babamın kendi ismini bilmezler, Katil abi falan diye çağırırlardı." dedi.



