Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 03.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Bomba iddia! evdeki yardımcısını "Bize Corona bulaştıracaksın" diyerek dövdü

    ve arkadaşının evdeki yardımcıyı ‘Bize Corona bulaştıracaksın” diyerek darp ettiği ileri sürüldü. Mamatova'nın, Serengil'in yanında 2 aydır çalıştığı ve 'de oturma iznine sahip olduğu öğrenildi.

    Virüs dayağı

    Ünlü şarkıcı 'in evinde çalışan Özbek uyruklu yardımcısı Gulnoza Mamatova, "Çok yorgunum. Dışarı çıkıp haftalık iznimi kullanacağım" dedi. İddiaya göre, şarkıcı "Hasta mısın. Corona'yı bize bulaştırdın kaçıyorsun" diyerek evde bulunan arkadaşı Mustafa Tohma ile birlikte Mamatova'yı darp etti. Genç kadının daha sonra Beykoz Ormanı'na atıldığı ileri sürüldü. Mamatova'nın avukatı Ali Çezik, Serengil ve Tohma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.


    Serengil, iddialar ile ilgili bir açıklama yapmadı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Bomba iddia! Seren Serengil evdeki yardımcısını "Bize Corona bulaştıracaksın" diyerek dövdü
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri