Ünlü şarkıcı Seren Serengil'in evinde çalışan Özbek uyruklu yardımcısı Gulnoza Mamatova, "Çok yorgunum. Dışarı çıkıp haftalık iznimi kullanacağım" dedi. İddiaya göre, şarkıcı "Hasta mısın. Corona'yı bize bulaştırdın kaçıyorsun" diyerek evde bulunan arkadaşı Mustafa Tohma ile birlikte Mamatova'yı darp etti. Genç kadının daha sonra Beykoz Ormanı'na atıldığı ileri sürüldü. Mamatova'nın avukatı Ali Çezik, Serengil ve Tohma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Serengil, iddialar ile ilgili bir açıklama yapmadı.