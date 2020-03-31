Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'le evliliğinden bebek sahibi olmaya hazırlanan Cansu Tosun, banyo sonrası bu karesini paylaştı. Anne olmak için gün sayan oyuncu, zamanını yemek yapmakla geçirdiğini söyledi.
Oyuncu Erkan KolçakKöstendil'le evliliğindenbebek sahibi olmaya hazırlananCansu Tosun, banyo sonrasıbu karesini paylaştı. Anneolmak için gün sayan oyuncu,zamanını yemek yapmaklageçirdiğini söyledi.
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