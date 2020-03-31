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    • Magazin
    • 31.03.2020 Gazete
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    'in eşi 'dan banyo sonrası paylaşım

    Oyuncu 'le evliliğinden bebek sahibi olmaya hazırlanan , banyo sonrası bu karesini paylaştı. Anne olmak için gün sayan oyuncu, zamanını yemek yapmakla geçirdiğini söyledi.

    Cansu mis gibi
    Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'le evliliğinden bebek sahibi olmaya hazırlanan Cansu Tosun, banyo sonrası bu karesini paylaştı. Anne olmak için gün sayan oyuncu, zamanını yemek yapmakla geçirdiğini söyledi.

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