Begüm Kütük ve karikatürist eşi Erdil Yaşaroğlu'ndan alkışlık hareket… Ünlü çift, önceki gün sağlık çalışanları için evini atölyeye çevirip 3 boyutlu siperlik üretmeye başladı.
Kütük ve eşi, şöyle dedi: "3boyutludestek.org', sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan ürünleri üretmek ve onlara ulaştırmak için çalışan bir platform... Üç boyutlu yazıcısı olan insanları davet ediyorlar. Biz de evi küçük bir fabrikaya çevirdik."
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