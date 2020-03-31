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    • Magazin
    • 31.03.2020 Gazete
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    ve karikatürist eşi 'ndan alkışlık hareket... Virüse siper oldular

    Oyuncu ile karikatürist eşi , evlerini atölyeye çevirdi. Ünlü çift, sağlık çalışanları için üç boyutlu siperlik üretiyor...

    Virüse siper oldular

    ve karikatürist eşi 'ndan alkışlık hareket… Ünlü çift, önceki gün sağlık çalışanları için evini atölyeye çevirip 3 boyutlu siperlik üretmeye başladı.

    Kütük ve eşi, şöyle dedi: "3boyutludestek.org', sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan ürünleri üretmek ve onlara ulaştırmak için çalışan bir platform... Üç boyutlu yazıcısı olan insanları davet ediyorlar. Biz de evi küçük bir fabrikaya çevirdik."

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