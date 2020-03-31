Begüm Kütük ve karikatürist eşi Erdil Yaşaroğlu'ndan alkışlık hareket… Ünlü çift, önceki gün sağlık çalışanları için evini atölyeye çevirip 3 boyutlu siperlik üretmeye başladı.

Kütük ve eşi, şöyle dedi: "3boyutludestek.org', sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan ürünleri üretmek ve onlara ulaştırmak için çalışan bir platform... Üç boyutlu yazıcısı olan insanları davet ediyorlar. Biz de evi küçük bir fabrikaya çevirdik."