Deniz Akkaya, önceki gün beyaz örtü üzerinde fotoğraf çektirdi. 42 yaşındaki ünlü model, bu pozunu da "Karlar kraliçesi dedik, inanmadınız" notuyla Instagram hesabına yükledi. Akkaya'nın paylaşımına beğeni yağdı.
Deniz Akkaya, önceki gün beyaz örtü üzerinde fotoğraf çektirdi. 42 yaşındaki ünlü model, bu pozunu da "Karlar kraliçesi dedik, inanmadınız" notuyla Instagram hesabına yükledi. Akkaya'nın paylaşımına beğeni yağdı.
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