Güzel oyuncu Öykü Çelik, önceki gün annesiyle birlikte Ege'nin incisi Cunda'da kısa bir tatile çıktı. Güneşli havayı fırsat bilerek Cunda'daki balıkçılarla birlikte denize açılan Çelik, tutulan balıklarla da işte böyle poz verdi.
Güzel oyuncu Öykü Çelik, önceki gün annesiyle birlikte Ege'nin incisi Cunda'da kısa bir tatile çıktı. Güneşli havayı fırsat bilerek Cunda'daki balıkçılarla birlikte denize açılan Çelik, tutulan balıklarla da işte böyle poz verdi.
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