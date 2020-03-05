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    • Magazin
    • 05.03.2020 Gazete
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    Güzel oyuncu , 'da balıkçılarla birlikte denize açıldı

    Güzel oyuncu , önceki gün annesiyle birlikte Ege'nin incisi 'da kısa bir tatile çıktı. Güneşli havayı fırsat bilerek Cunda'daki balıkçılarla birlikte denize açılan Çelik, tutulan balıklarla da işte böyle poz verdi.

    Cunda sefası

    Güzel oyuncu Öykü Çelik, önceki gün annesiyle birlikte Ege'nin incisi Cunda'da kısa bir tatile çıktı. Güneşli havayı fırsat bilerek 'daki balıkçılarla birlikte denize açılan Çelik, tutulan balıklarla da işte böyle poz verdi.

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