Tugay Kerimoğlu'nun oğlu Berke, önceki gün City's Nişantaşı'ndaydı. Arazi aracıyla dikkat çeken delikanlı, "Futbolcu olmak için çaba gösterdim ama olmadı. Ben sinemayla ilgileniyorum" dedi.
Tugay Kerimoğlu'nun oğlu Berke, önceki gün City's Nişantaşı'ndaydı. Arazi aracıyla dikkat çeken delikanlı, "Futbolcu olmak için çaba gösterdim ama olmadı. Ben sinemayla ilgileniyorum" dedi.
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