Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 02.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    'nun oğlu Berke arazi aracıyla asfaltı ağlattı

    'nun oğlu Berke, önceki gün City's Nişantaşı'ndaydı. Arazi aracıyla dikkat çeken delikanlı, "Futbolcu olmak için çaba gösterdim ama olmadı. Ben sinemayla ilgileniyorum" dedi.

    Berke’nin tankı

    'nun oğlu Berke, önceki gün City's Nişantaşı'ndaydı. Arazi aracıyla dikkat çeken delikanlı, "Futbolcu olmak için çaba gösterdim ama olmadı. Ben sinemayla ilgileniyorum" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Tugay Kerimoğlu'nun oğlu Berke arazi aracıyla asfaltı ağlattı
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri