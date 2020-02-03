Son dönemde fiziğine mesai harcayan Hadise, emeklerinin karşılığını aldı. Geçtiğimiz günlerde Cosmopolitan dergisine kapak olan popçu, güzelliğiyle büyüledi.
Son dönemde fiziğine mesai harcayan Hadise, emeklerinin karşılığını aldı. Geçtiğimiz günlerde Cosmopolitan dergisine kapak olan popçu, güzelliğiyle büyüledi.
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