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  • 30.11.2018 17:54

Aylin Coşkun doğum gününde 14 yıllık sevgilisi 'dan evlenme teklifi aldı! Aylin Coşkun kimdir?

Aylin Coşkun 14 yıldır birlikte olduğu sevgilisi 'dan evlenme teklifi aldı. Dün akşam Phuket'te romantik bir evlenme teklifi alan ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, mutlu anını sosyal medya hesabından paylaştı. Doğum gününde evlenme teklifi alan Aylin Coşkun, 'Sanırım bu bir evlenme teklifiydi. 'Ayaklarım yerden kesildi mi? Evet' notunu yazdı. Peki, Aylin Coşkun kimdir? İşte Aylin Coşkun'un evlenme teklifi aldığı o anlar...

Aylin Çoşkun 14 yıldır beklediği evlilik teklifini dün akşam Phuket adalarında romantik bir sürprizle aldı. 14 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile evlilik yoluna giren Aylin Çoşkun, mutlu anını sosyal medya hesabından, 'Ayaklarım yerden kesildi mi? Evet' notuyla paylaştı. Aylin Coşkun kimdir?

Ünlü şarkıcı Aylin Çoşkun'a sevgilisi Volkan Aslan Phuket adasında evlilik teklifi etti. Aslan, mumlar ve güllerle sürpriz yaparak Aylin Coşkun'u şaşırttı. 14 yıldır Volkan Aslan'la beraber olan Coşkun'un cevabı 'evet' oldu.

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