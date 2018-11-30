Aylin Çoşkun 14 yıldır beklediği evlilik teklifini dün akşam Phuket adalarında romantik bir sürprizle aldı. 14 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile evlilik yoluna giren Aylin Çoşkun, mutlu anını sosyal medya hesabından, 'Ayaklarım yerden kesildi mi? Evet' notuyla paylaştı. Aylin Coşkun kimdir?

Ünlü şarkıcı Aylin Çoşkun'a sevgilisi Volkan Aslan Phuket adasında evlilik teklifi etti. Aslan, mumlar ve güllerle sürpriz yaparak Aylin Coşkun'u şaşırttı. 14 yıldır Volkan Aslan'la beraber olan Coşkun'un cevabı 'evet' oldu.